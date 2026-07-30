Un incendie en Seine-et-Marne (77) révèle l’enfer vécu par 3 chiens privés de soins pendant des années

Il aura fallu un incendie pour révéler une réalité que personne n’imaginait. Derrière les murs d’une habitation de Pontcarré, en Seine-et-Marne (77), 3 chiens vivaient dans des conditions alarmantes, privés de soins et d’attention. Grâce à l’intervention des secours et d’Action Protection Animale, Laika, Shadow et Fearless ont heureusement pu être mis à l’abri, avant de commencer leur longue reconstruction.

Parfois, un événement inattendu suffit à révéler des années de souffrance silencieuse. C’est ce qui s’est produit à Pontcarré, en Seine-et-Marne (77), lorsqu’un incendie a conduit les secours à découvrir une situation dramatique.

Une situation de maltraitance jusque-là invisible

Alors que les forces de l’ordre évacuaient les habitants de l’habitation en feu, une femme a signalé qu’un de ses chiens était encore à l’intérieur et qu’il ne pouvait plus se lever. Les policiers ont alors découvert Laika, une chienne d’environ 12 ans, dans un état de maigreur alarmant, avant de la porter hors du logement.

© Action Protection Animale

Alertée par plusieurs voisins témoins de cette intervention, l’association Action Protection Animale a immédiatement décidé d'organiser un contrôle du domicile et a découvert à cette occasion 2 autres chiens, Shadow et Fearless.

Tous 3 semblaient avoir été victimes de graves négligences. « Aucun d’entre eux n’est identifié. Ils n’ont jamais vu un vétérinaire », précise l’association sur son site.

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Jusque-là, les riverains ignoraient même que leur voisine avait des chiens, car ils ne les ont jamais vus sortir.

Les incendies sont de véritables drames, mais celui-ci aura finalement permis de mettre au jour une situation de maltraitance restée invisible pendant des années.

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Un long chemin vers la reconstruction

Après leur découverte, Laika, Shadow et Fearless ont été tout de suite pris en charge par Action Protection Animale. Transportée en urgence dans une clinique vétérinaire, Laika présentait un état de santé « extrêmement préoccupant ». La chienne souffrait en effet d’une malnutrition sévère et d’un diabète à un stade critique. Les vétérinaires ont d'ailleurs affirmé qu’« à un tel stade, de nombreux animaux sont habituellement dans le coma », tant son état de faiblesse était avancé.

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Les 3 chiens, qui vivaient « sans soins, sans suivi vétérinaire, sans sorties et sans la moindre attention », vont désormais pouvoir entamer un long parcours de soins et de reconstruction. Examens, traitements et accompagnement seront nécessaires pour leur permettre de retrouver progressivement une vie normale.

Leurs nouveaux protecteurs l’assurent : « Nous ferons tout notre possible pour leur offrir enfin la vie qu’ils méritent », avec l’aide précieuse des donateurs, dont le soutien est essentiel pour financer les soins dont ces animaux ont besoin. Action Protection Animale a également déposé plainte afin que les responsabilités soient établies.