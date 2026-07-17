« Derrière l'uniforme se cachent des êtres humains », des policiers sauvent un chien piégé dans les flammes d’un incendie de forêt (vidéo)

Alors qu’un violent feu de forêt ravageait le nord de la Grèce et obligeait de nombreux habitants à évacuer, des policiers ont fait un détour au cœur de la zone menacée pour porter secours à un chien piégé par les flammes. Leur geste, capturé en vidéo, rappelle que derrière l’uniforme se trouvent aussi des femmes et des hommes pleins de compassion.

Chaque été, le constat est le même : les incendies se multiplient en France, mais aussi dans d’autres pays comme la Grèce. Avec les fortes chaleurs et les vents qui soufflent parfois violemment, les flammes peuvent rapidement devenir incontrôlables. Aux abords de Thessalonique, un important feu de forêt a une nouvelle fois mobilisé les pompiers grecs. Sous un épais nuage de fumée, les secours se sont employés à protéger les habitants, sans oublier les animaux pris au piège des flammes.

Un sauvetage héroïque au cœur d’un incendie dévastateur

Dans la zone de Liti, des policiers intervenus aux côtés des pompiers ont découvert une situation particulièrement touchante : un chien, effrayé, était resté bloqué au milieu de la zone sinistrée, attaché par une chaîne, et donc incapable de fuir face à l’arrivée des flammes.

© Eayth / Facebook

Dans cet environnement extrêmement dangereux, avec la fumée qui envahissait les lieux, les agents n’ont pourtant pas hésité à prendre le risque de s’approcher de l’animal pour le libérer et l’éloigner de la zone en feu.

La scène, filmée puis partagée par le syndicat de la police de Thessalonique, montre ainsi les policiers emmenant délicatement le chien hors du danger avant de le mettre en sécurité.

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Un geste de compassion salué par tous

Comme le rapporte PEOPLE, le sauvetage de ce chien a rapidement suscité une vague d’émotion bien au-delà de la Grèce. En partageant la vidéo de l’intervention, le syndicat de la police de Thessalonique a souhaité mettre en lumière un autre visage des forces de secours : celui de la compassion et de l’humanité. « Derrière l’uniforme se cachent des êtres humains », a rappelé le syndicat dans un communiqué, en rendant hommage aux policiers qui ont participé au sauvetage et à tous ceux mobilisés face aux incendies depuis les pompiers, jusqu’aux pilotes d’engins aériens et aux volontaires.

© Eayth / Facebook

Au-delà de leur mission de protection des habitants, ces équipes ont montré qu’elles veillent aussi sur les animaux en danger lorsque les circonstances le permettent.

L’état de santé du chien n’a pas été précisé, mais son sauvetage a offert un moment de réconfort au milieu du chaos, alors que les secours continuaient de lutter contre les flammes qui menaçaient encore les environs de Thessalonique.