Errant puis recueilli par la SPA, ce croisé Malamute et Malinois fait désormais partie de la police du Gard (30) dont il est la mascotte

Recueilli par la SPA après avoir été découvert errant, Jim a réussi une ascension aussi rare qu’impressionnante. A seulement un an, ce croisé Malinois-Malamute est devenu chien d’intervention au sein de la brigade cynophile de la police nationale du Gard. Le jeune canidé prend ainsi la relève de Max, récemment parti à la retraite, après avoir brillamment validé une formation réputée exigeante.

Sur sa page Facebook, la police nationale du Gard a présenté le 13 mai 2026 son nouveau membre canin et raconté sa belle histoire, relayée par ICI . Jim a connu une trajectoire hors du commun et admirable à l'issue de laquelle il a officiellement intégré les forces de l'ordre pour succéder à un congénère qui a récemment clos une brillante carrière.

Jim est un croisé Berger Belge Malinois / Malamute de l'Alaska. Il n'a qu'un an, mais a déjà fait montre d'aptitudes remarquables grâce auxquelles il est passé rapidement de l'errance à la vie de chien policier.

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Police Nationale du Gard / Facebook

Si la police nationale du Gard en a fait sa « mascotte », Jim est désormais un agent pleinement opérationnel au sein de la brigade cynophile après avoir fait l'unanimité « par son calme, son équilibre et ses capacités ».

Il fait partie de cette dernière depuis la mi-avril, ayant validé avec brio une série de tests et achevé « une formation exigeante de plusieurs mois ».

« Un chien sauvé… devenu acteur de la sécurité au quotidien »

Lui qui avait été découvert livré à lui-même dans la rue et recueilli par la SPA a travaillé dur et avec enthousiasme pour intégrer « les bases du métier : obéissance, protection, travail en équipe… »



Police Nationale du Gard / Facebook

L'entrée en fonction de Jim arrive à point nommé pour la brigade cynophile gardoise qui avait besoin d'un nouveau chien de défense et d'intervention après le départ à la retraite de Max.

« Jim incarne une belle réussite : celle d’un chien sauvé… devenu acteur de la sécurité au quotidien », indique la police nationale du Gard, qui conclut son post en lui souhaitant la bienvenue.

L’info Woopets : pourquoi les Malinois sont-ils si présents dans les forces de l'ordre ?

Le Berger Belge Malinois est aujourd’hui la race la plus utilisée par les forces de l’ordre, en France comme ailleurs dans le monde. Endurant, très vif et doté d’une grande capacité de concentration, il apprend vite et supporte bien les entraînements intensifs. Son gabarit agile et son fort instinct de protection en font un excellent chien d’intervention, de recherche ou de détection.

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A l’inverse, les chiens nordiques comme le Malamute de l’Alaska ou le Husky Sibérien sont beaucoup plus rares dans les unités cynophiles. Historiquement sélectionnés pour le trait et l’endurance en milieu froid, ils sont souvent moins orientés vers le travail d’obéissance rapprochée demandé en intervention policière.

Le parcours de Jim reste donc particulièrement atypique. Réussir dans ce domaine en étant issu d'un croisement Malinois-Malamute témoigne d’un tempérament équilibré et d’aptitudes individuelles remarquables, au-delà des seules prédispositions de race.