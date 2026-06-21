« C'est une guérison incroyable », une chatte gravement brûlée dans un incendie retrouve un corps normal 3 mois plus tard (vidéo)

Après avoir été prise au piège dans une grange incendiée, une chatte nommée Beth a eu le corps et la tête gravement brûlés. Heureusement, la boule de poils s’en est sortie. Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre sa résilience inspirante et sa transformation incroyable. Aujourd’hui, Beth se porte bien et a littéralement fait peau neuve !

Comme le rapporte le média Parade Pets, la chatte répondant au nom de Beth a eu le corps et la frimousse gravement brûlés après avoir été prise au piège dans un incendie de grange. Mais cette battante a survécu et s’est brillamment relevée après cette expérience terrifiante.

© @laurelysebaert / TikTok (capture d'écran)

Une vidéo publiée sur le compte TikTok d’une dénommée Laurel Ysebaert montre la belle transformation du félin 3 mois après son sauvetage. Au début, on peut voir l’animal arborant des traces importantes de brûlures. Quelques secondes plus tard, c’est une chatte complètement métamorphosée qui pointe le bout de son museau à l’écran !

Aujourd’hui, Beth est guérie. Elle est tout simplement resplendissante et affiche des yeux pétillants. Sa résilience est une véritable source d’inspiration.

© @laurelysebaert / TikTok (capture d'écran)

« Ses moustaches sont de retour »

Depuis sa mise en ligne, la vidéo a été vue près de 4 millions de fois et a reçu plus de 841 000 mentions « j’aime ».

« Je ne m’attendais vraiment pas à un tel niveau de récupération », commente un internaute. « Honnêtement, pareil », lui répond l’auteure de la vidéo. « Trois mois ?! C'est une guérison incroyable ! J'oublie parfois à quel point nos corps (humains et chats) sont résistants. Je suis tellement contente pour elle ! », écrit une dénommée Kelsey. « Ses moustaches sont de retour », fait remarquer un autre utilisateur du réseau social.

Après avoir vécu une épreuve aussi terrible, nous sommes heureux de savoir Beth en sécurité et bien dans ses petites pattes. Profondément aimée de sa famille et en forme, elle semble savourer pleinement la seconde chance qui lui a été offerte !

Le conseil de Woopets : comment soigner une brûlure chez votre chat ?

Face à une brûlure, la première chose à faire est d’éloigner votre chat de la source de chaleur ou du produit responsable. Ensuite, refroidissez délicatement la zone touchée avec de l’eau fraîche (jamais glacée) pendant plusieurs minutes afin de limiter les dégâts cutanés et de soulager la douleur.

Évitez absolument d’appliquer du beurre, de l’huile, une crème destinée aux humains ou tout autre remède maison. Ces produits peuvent aggraver la blessure ou compliquer sa prise en charge vétérinaire. Ne percez pas non plus les éventuelles cloques et empêchez votre petit félin de lécher la zone brûlée, au besoin à l’aide d’une collerette.

A lire aussi : Depuis qu’il a cette couverture, ce chien lui témoigne un attachement incroyable, ne la quittant jamais, même pour jouer (vidéo)

Même lorsqu’elle paraît superficielle, une brûlure mérite une surveillance attentive. Les chats ont tendance à masquer leur douleur et certaines lésions peuvent être plus profondes qu’elles ne le semblent. Une consultation vétérinaire est donc fortement recommandée, notamment si la brûlure est étendue, située sur sa jolie frimousse, les pattes, les parties génitales ou si elle résulte d’un produit chimique, voire d’un choc électrique.

En attendant le rendez-vous, maintenez votre compagnon aux pattes de velours au calme, dans un environnement propre et confortable. Une prise en charge rapide augmente les chances de guérison et limite le risque d’infection ou de complications.