Après le sauvetage d’animaux en détresse, des policiers décident d’adopter 3 chiots et de leur offrir une belle vie

À la suite d’une enquête sur la négligence animale, ces 3 chiots nommés Wade, Oni et Roman ont été adoptés par des agents de police de Watertown (État de New York, États-Unis). Ils se portent très bien et leur adoption a particulièrement touché le grand public.

Engagée dans le bien-être animal, la police de Watertown (WPD) s’est lancée dans une opération d’envergure. À la suite du sauvetage d’un groupe de chiots, ce sont les policiers eux-mêmes qui ont décidé de s’engager personnellement dans l’avenir de ces boules de poils. Wade, Oni et Roman ont trouvé leurs familles pour la vie, et Keira, le quatrième chiot, a pu également rencontrer ses adoptants.

« Une seconde chance »

Si on sait peu de choses sur les opérations menées par la WPD, on comprend que l’engagement envers la cause animale est un pilier de son fonctionnement. La direction explique à People, à propos de ses officiers : « Il s’engagent à protéger ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, et parfois cela signifie nos amis à 4 pattes aussi ! ».

Cet événement récent de l’adoption des 3 chiots a été majeur pour l’équipe, à la fois fière et touchée d’avoir pu tendre la main à ces animaux en difficulté.

Un travail collaboratif

Sous la photo postée sur les réseaux sociaux, qui présente les chiots et leurs nouveaux propriétaires, la WPD a tenu à adresser ses remerciements au refuge Jefferson County Dog Control : « pour tout ce qu’ils font pour prendre soin des animaux dans le besoin et les aider à trouver des foyers aimants ».

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« Une fin vraiment heureuse »

Touchés par cette issue très réjouissante, les internautes s’expriment sur Facebook en écrivant par exemple : « Des histoires comme celles-ci me touchent particulièrement ».

Sur la photo, les policiers très souriants, également nouveaux propriétaires, semblent très satisfaits de cette résolution. Adoptés par leurs sauveteurs, c’est sans doute la plus belle fin possible pour ces chiots.

Adoption d’un chiot : quels sont les essentiels à prévoir ?

L’accueil d’un chiot est un moment qui s’anticipe. Pour son arrivée, vous serez plus serein si vous avez sous la main les équipements suivants :