Un Husky et un bébé entrent en compétition pour obtenir l'attention de leurs parents (Vidéo)

Entre un bébé de 10 mois et le chien de la famille, c’est à qui criera le plus fort et aura toute l’attention de sa maman. Leur petite compétition de hurlements a été filmée par cette dernière, et la vidéo ainsi obtenue est devenue virale, totalisant des millions de vues.

Lexi, une fillette de 10 mois, et son chien Angel s’adorent. L’attachement qu’ils éprouvent l’un pour l’autre ne les empêche toutefois pas de devenir « rivaux » lorsqu’il s’agit de se faire entendre et d’avoir toute l’attention de la maman, comme le raconte Shareably.

Dans une adorable vidéo de moins de 3 minutes postée sur la plateforme YouTube, le bébé et le Husky Sibérien s’adonnent à un amusant échange de cris sous le regard hilare de la mère, qui a eu la bonne idée de filmer la scène.

Lexi observe attentivement le chien et lui parle à sa façon, en babillant très fort. Angel lui répond en hurlant à la manière d’un loup. On note d’ailleurs qu’il ne regarde presque pas l’enfant, mais plutôt sa maîtresse. Un peu comme s’il cherchait à la prendre à témoin.

Vers la fin de la vidéo, le Husky Sibérien recule un peu. Lexi le suit en se déplaçant à 4 pattes, puis va derrière lui, vers son parc. Le chien semble un peu agacé et se met à aboyer.

Sur YouTube, cette séquence est devenue extrêmement populaire, totalisant plus de 12 millions de vues.

A lire aussi : Fatigué par la vie en refuge, ce Pitbull tout juste adopté s’endort à la seconde où il entre dans la voiture de son nouveau propriétaire !

Les chiens font le loup pour diverses raisons, notamment en réaction à des sons qu’ils assimilent à des hurlements ou à des appels sociaux. Certains spécialistes pensent aussi qu’ils agissent de la sorte lorsque le son en question les gêne.