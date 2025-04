Formé pour accompagner une personne diabétique, ce petit Cocker est capable de détecter les crises plus de 30 minutes à l’avance (vidéo)

En mars 2025, Ducky a rejoint son nouveau foyer. S’il est perçu comme un véritable membre à part entière de la famille, son rôle est surtout de surveiller la santé de Wells, un petit garçon de 4 ans atteint de diabète de type 1. Même s’il est constamment équipé d’un glucomètre, l’enfant est souvent asymptomatique. En cas d’hyperglycémie ou d’hypoglycémie, ses crises sont donc parfois difficiles à détecter. Sauf pour un chien sur-entraîné… “Son glucomètre n’est pas toujours correct et nous ne pouvions pas compter sur Wells pour ressentir lui-même ses symptômes de glycémie, nous étions donc inquiets pour sa sécurité. Nous pensions qu'un chien d'assistance, associé à son glucomètre en continu, nous apporterait beaucoup plus de sérénité”, a expliqué sa maman, Aubrie Lewis, à la rédaction de Newsweek.

À plusieurs reprises, le jeune Cocker Anglais de 2 ans a prévenu les crises de son petit maîtres 30 minutes avant qu’elles ne surviennent ! “Ducky est encore relativement novice dans tout ça, c'est donc incroyable qu'il ait déjà alerté si tôt à plusieurs reprises. Il me donne un coup de truffe, il appuie avec insistance contre moi, pour attirer mon attention et m'alerter”, a expliqué Aubrie. Ducky a été formé depuis tout petit au sein de la M.D. Dogs Inc. Il a suivi un programme intensif qui apprend aux chiens à détecter l'hyperglycémie et l'hypoglycémie grâce à des échantillons de salive et, bien souvent, les chiens formés se révèlent bien plus efficaces que la technologie elle-même…

Sur son compte TikTok, Aubrie partage quotidiennement le travail remarquable de Ducky et notamment ses alertes préalables à un changement glycémique de Wells. L’une de ces récentes publications montre parfaitement à quel point Ducky est fiable et prévient les crises au minimum 30 minutes à l’avance, parfois même plus. “Ce n'est pas la première fois que Ducky m'alerte si tôt, alors je savais qu'il fallait que je l'écoute. Je sais ce que je vois, mais je me demande encore si c'est un hasard. J'ai appris à faire confiance à Ducky même quand la technologie me dit que tout va bien”, a-t-elle ensuite expliqué avant de conclure en légende de la vidéo : “Ce chien m'impressionne de plus en plus chaque jour. Ducky, tu es un petit gars incroyable !”

