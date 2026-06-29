Ce chien qui faisait sa vie dehors sans réel contact humain cherche une famille qui lui donnera une chance de connaître le bonheur

Du haut de ses 9 ans, Coco cherche l’Amour avec un grand « A ». Après avoir passé plusieurs années de sa vie à l’extérieur, le petit chien senior a rejoint une famille d’accueil en Espagne, puis une seconde en France à La Barre-de-Monts (Vendée). Proposé à l’adoption par l’association Cybèle-Les fées de l’espoir sur Animaux.fr, il cherche un foyer sans chats ni enfants en bas âge.

En Espagne, Coco passait la majeure partie de son temps à l’extérieur sans réel contact humain ni vie de famille. Par la suite, il a été pris en charge par une famille d’accueil qui vivait en appartement avec d’autres toutous et des chats. Mais les aventures de ce petit chien de 9 ans ne se sont pas arrêtées là.

Le 16 juin, il a posé les pattes sur le territoire français et a rejoint un autre foyer d’accueil, situé en Vendée. « Malheureusement, après avoir été annoncé ok chats, […] il attaque les chats de sa famille et la situation s’aggrave chaque jour, confie l’association Cybèle-Les fées de l’espoir qui le propose à l’adoption sur Animaux.fr, il vit également avec 3 chiens Galgos mâles qu'il ne calcule pas ; il les ignore. Il est très affectueux avec les humains, en recherche de contact. »

COCO Race : Caniche Âge : 9 ans et 2 mois Localisation : La Barre-de-Monts (85550) France Association : Association CYBELE LES FEES DE L'ESPOIR Rencontrer COCO

Coco cherche une nouvelle famille d’accueil ou d’adoption

« Une solution d'urgence est recherchée : avant le 7 juillet, grand maximum, Coco doit avoir changé de famille », précise l’organisation, qui lui cherche un foyer sans chats et sans jeunes enfants.

« Sa famille [d’accueil] lui a déjà permis d'évoluer (balades, propreté) et était prête à l'accompagner par rapport à cette attitude, mais son hyper agressivité envers ses chats l'oblige à s'en séparer », détaillent les bénévoles.



D’après ses bienfaiteurs, Coco marche très bien en laisse et s’avère particulièrement intelligent. De plus, il est habitué aux trajets en voiture. « Il est toujours le premier à monter dedans, et il surveille toute la route, indique l’association, il est propre et ne tire presque plus en balade, avec un harnais. Il sait rester seul quelques heures (avec les Galgos). Il aime jouer avec une balle. »

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© Cybèle-Les fées de l’espoir

Prêt à adopter ou accueillir Coco ?

Toutefois, ce petit chien aux nombreuses qualités aura besoin de quelques attentions particulières, car il « a du tartre sur les dents, un peu d'arthrose aux pattes arrière et, d'après le vétérinaire, un souffle au cœur qui ne demande pas de traitement ».

Cybèle-Les fées de l’espoir ajoute qu’il « se promène plusieurs fois par jour, dont 2 grandes balades, et n’est pas essoufflé », et qu’une « échographie serait peut-être un plus, dans quelque temps ».

Dynamique et affectueux, Coco a besoin d’un cadre stable et d’une famille aimante. Pouvez-vous lui offrir un nouveau départ bien mérité dans la vie ?

© Cybèle-Les fées de l’espoir

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Cybèle-Les fées de l’espoir sur l’annonce Animaux.fr de Coco.