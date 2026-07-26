Sauvée avec 100 autres chiens négligés cette chienne retrouve sa première maîtresse grâce à sa puce
Après avoir été retrouvée parmi de breux chiens sauvés d’une maison insalubre du Tennessee, Scout a vécu un incroyable retournement de situation. Grâce à sa puce d’identification, la chienne a pu être remise en contact avec sa première propriétaire, plus d’un an après leur séparation.
Le sauvetage d'une centaine de chiens dans une maison surpeuplée et insalubre, dans le comté de Bledsoe (Tennessee), a eu une conséquence inattendue pour l'un de ces canidés. Une chienne appelée Scout est, en effet, retournée auprès de sa première propriétaire. Elles ne s'étaient pas vues depuis plus d'un an, rapportait News Channel 9.
« J'en tremble, littéralement. Je suis tellement heureuse de la retrouver après ce qui s'est passé », confie Kam Warren, la maîtresse de Scout.
Leurs retrouvailles ont été permises par l'intervention du shérif du comté chez Caroline Ruth Adkins, qui détenait les animaux en question dans des conditions déplorables. Ils ne disposaient ni de nourriture, ni d'eau. Ils n'avaient pas d'abris adéquats non plus.
Rhea County Animal Shelter
D'après les autorités locales, ce n'était pas la première saisie massive de chiens chez Caroline Ruth Adkins ; il y en avait eu une autre par le passé. Elle a été arrêtée et sera poursuivie pour cruauté animale.
Tiffany Dewberry-Moore, toiletteuse professionnelle, a participé à ce sauvetage et s'est vu confier 2 des chiens secourus afin qu'elle en prenne soin, dont Scout. En la passant au lecteur de puce, elle a pu obtenir les coordonnées de sa propriétaire initiale, qui a aussitôt été contactée.
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Rattraper le temps perdu
« La peur, la terreur se sont installées presque instantanément [...]. Je tremblais de tous mes membres. J’étais malade. Je me disais : "Je veux ma chienne, et je la veux tout de suite" », raconte Kam Warren.
Sans révéler la raison qui l'avait poussée à se séparer de Scout, Kam Warren explique qu'elle avait cédé sa chienne à quelqu'un qui l'aurait trompée sur ses intentions, faisant probablement usage de documents falsifiés. Scout s'était ensuite retrouvée chez Caroline Ruth Adkins dans des circonstances énigmatiques.
Aujourd'hui, la chienne est de retour auprès de son humaine, et celle-ci compte bien rattraper le temps perdu.
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Lorsque Scout se sera complètement rétablie, elle pourra notamment l'accompagner lors de ses spectacles d'équitation.
Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web
Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.
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