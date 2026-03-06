Un chien et sa maîtresse sauvés de leur mobile-home en flammes grâce à l'intervention courageuse des voisins

Aux Etats-Unis, 3 jeunes hommes n’ont pas hésité à agir en voyant un mobile-home ravagé par les flammes, permettant à une femme et à son chien d’échapper au pire avant même l’arrivée des pompiers. Grâce à leur intervention rapide, tous 2 ont pu être évacués sains et saufs, même si l’habitation a été entièrement détruite.

Un chien et sa maîtresse ont survécu à l'incendie de leur habitation grâce à 3 bons samaritains ayant rapidement réagi en voyant les flammes et l'épaisse colonne de fumée, rapportait KVOA News 4 Tucson . Les faits se sont déroulés le matin du jeudi 5 mars à Tucson, dans l'Etat de l'Arizona (Etats-Unis).

A 9h05 locales, le service d'incendie et de secours de Tucson (Tucson Fire Department) a reçu une alerte. Un feu venait de se déclarer dans un mobile-home installé sur un terrain clôturé. 7 minutes plus tard, les pompiers sont arrivés sur les lieux, mais les 2 occupants, une femme et son chien, étaient déjà hors de danger car de jeunes hommes étaient intervenus.



KVOA News 4 Tucson

Jeremiah Bickett et 2 autres personnes étaient en train de travailler à proximité du lieu de l'incendie quand ils ont vu l'épaisse colonne de fumée s'élever du mobile-home et les flammes jaillir.



KVOA News 4 Tucson

Le trio n'a pas hésité à braver le danger pour porter secours au canidé, de petite taille et au pelage noir, ainsi qu'à sa propriétaire. Ils ont sauté par-dessus le portail, récupéré le quadrupède et son humaine, puis les ont aidés à sortir.



KVOA News 4 Tucson

Le chien et sa maîtresse indemnes

« Je suis sorti et j’ai vu une femme près de la maison en feu, raconte Jeremiah Bickett à KVOA News 4 Tucson. J’ai essayé de franchir le portail pour l’aider à sortir, et mon collègue a ouvert la porte pour que nous puissions nous éloigner de la fumée. »



KVOA News 4 Tucson

L'animal était sain et sauf, tout comme sa maîtresse. Celle-ci a été examinée et réconfortée par les pompiers. Le mobile-home a été entièrement détruit.



KVOA News 4 Tucson

Outre les soldats du feu de Tucson, des équipes de secours venues des villes voisines de Drexel Heights et Santa Rita ont également participé à l'intervention. Des enquêteurs sont restés sur les lieux pour tenter d'identifier la cause de l'incendie.

A lire aussi : Chaque après-midi, ce Shih Tzu attend son jeune maître et lui offre un accueil débordant de joie devant la maison (vidéo)