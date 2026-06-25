Un homme qui a enfermé son chien dans sa voiture en plein soleil vient de recevoir une amende de 135 euros

La présence d’un chien dans un véhicule a alerté des passants, qui ont prévenu les forces de l’ordre qui sont intervenues peu après pour verbaliser le propriétaire. Malgré le risque important, ce propriétaire a laissé son chien enfermé dans sa voiture alors qu’il parait jouer au casino de Saint-Jean-de-Luz (Pays Basque). La police a sorti le chien du véhicule, garé sur le parking de la Grande plage. Le propriétaire a été sanctionné par une amende de 135 euros.

La situation du canidé aurait pu mal tourner avec un thermomètre qui affichait des températures très élevées. Le chien aboyait pour signaler sa présence, et c’est grâce à ces bruits qu’il a pu être sorti du véhicule, sain et sauf.

Dans un véhicule surchauffé, sans eau

Même s’il ne s’est passé que quelques minutes, le chien risquait la déshydratation. Ce sont des passants qui ont remarqué sa présence, explique Sud Ouest, et qui ont contacté les services de police. Une équipe s’est rendue sur les lieux, a brisé la vitre du véhicule pour atteindre l’animal, soulagé de sortir de cette situation très inconfortable et potentiellement très dangereuse pour sa vie.

Les propriétaires, partis jouer au casino ont été retrouvés rapidement, et ont dû payer l’amende de 135 euros. Ils ont reçu un rappel à la loi, leur détaillant la gravité extrême de leur acte.

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« On ne laisse jamais un animal enfermé seul dans une voiture »

Comme le rappelle un agent de la police : « 10 minutes dans une voiture suffisent pour que cela soit fatal pour l’animal ». L’interdiction de laisser un animal dans un véhicule est formelle, et ne doit jamais faire exception. Il ajoute : « Canicule ou non, un seul principe : on ne laisse jamais un animal enfermé seul dans une voiture », et : « Le meilleur ami de l’homme craint aussi la chaleur ».

Comment protéger son chien lors des fortes chaleurs ?

La régulation de la température corporelle est plus difficile chez le chien. Voici quelques réflexes à adopter pour le préserver autant que possible :