Enfermé dans une voiture en plein pic de chaleur, ce chien était en train de convulser quand la police est venue le sauver

Alors que la chaleur écrasante n’épargne ni humains ni animaux, certains comportements continuent d’indigner. A Metz, un chien enfermé dans une voiture en pleine canicule a frôlé le pire avant d’être secouru in extremis par la police municipale. Une intervention salutaire qui a permis d’éviter le drame, mais qui rappelle malheureusement à quel point l’inconscience peut coûter cher à ceux qui n’ont que notre protection pour survivre.

Laisser un chien dans une voiture en pleine canicule, c’est lui infliger de grandes souffrances. La température à l’intérieur du véhicule dépasse souvent celle extérieure de 10°C, et cet écart ne fait qu’augmenter avec le temps. Elle peut atteindre les 50°C dans l’habitacle au bout de 20 minutes si le mercure en indique 30 dehors, puis dépasser les 50°C après une demi-heure. On imagine donc le calvaire qu’a dû traverser ce chien le soir du 21 juin à Metz avant l’intervention salvatrice des forces de l’ordre. Un sauvetage rapporté le dimanche 22 juin par France Bleu.

Samedi, alors que la Moselle figurait parmi les départements placés en vigilance canicule, des témoins avaient repéré un chien enfermé dans un véhicule en stationnement, rue Chanoine Collin à quelques pas de la cathédrale Saint-Etienne de Metz.



Photo d'illustration

Prévenue, la police municipale a envoyé sa brigade canine sur les lieux. L’intervention a eu lieu vers 21h30.

Les policiers n’avaient pas une minute à perdre ; le canidé était déshydraté et commençait même à être pris de convulsions. Ils n’ont eu d’autre choix que de briser l’une des vitres pour le faire sortir.

Le chien pris en charge par les agents de la fourrière, son maître identifié

Les agents de la fourrière ont ensuite pris le relais. Ils se sont employés à rafraîchir et réhydrater l’animal.

La plaque d’immatriculation de la voiture a permis aux intervenants d’identifier le propriétaire du chien. Ce dernier pourrait faire l’objet de poursuites pour maltraitance animale. Une enquête a d’ailleurs été ouverte, toujours d’après France Bleu.

Il est important de rappeler que les chiens sont particulièrement sensibles à la chaleur. Ils sont donc fortement exposés au risque d’hypothermie et à ses conséquences : halètement important, détresse respiratoire, vomissements, perte de connaissance… Cela peut aller jusqu’au décès. On ne doit donc jamais les enfermer à bord d’un véhicule, même pour quelques minutes et avec les vitres abaissées.