Une Golden Retriever transforme une simple descente de colline en succession de pirouettes après avoir attrapé sa queue dans la gueule (vidéo)

Edie, une jeune Golden Retriever, se distingue dans une vidéo devenue virale en dévalant une pente gazonnée d’une manière pour le moins inattendue. En boule et la queue entre les dents, elle enchaîne les roulades jusqu’en bas, offrant une scène aussi drôle qu’attendrissante qui a conquis tous les spectateurs.

Le Golden Retriever est un chien reconnu pour son tempérament doux, équilibré et très sociable, ce qui en fait un compagnon idéal pour la vie de famille. Naturellement affectueux, il recherche le contact humain et s’intègre facilement dans un foyer, s’entendant généralement très bien avec les enfants comme avec les autres animaux. Derrière son calme et sa gentillesse, il cache aussi un véritable côté « clown » : joueur, expressif et parfois espiègle, il sait amuser son entourage et créer une ambiance joyeuse au quotidien.

Edie est justement une femelle Golden Retriever, et son caractère colle parfaitement à cette description de la race. Elle partage la vedette du compte Tiktok « @golden_gang_tom_and_edie » avec son congénère Tom. Leurs aventures y sont suivies par plus de 7 500 followers. La famille compte d'ailleurs également des chats.



@golden_gang_tom_and_edie / TikTok

L'une des vidéos partagées sur ce compte TikTok, relayée par Parade Pets , est devenue particulièrement virale, ayant généré 5,1 millions de vues depuis sa publication le 12 juin 2026.

Drôle de façon de dévaler une pente

On y découvre une scène à la fois drôle et attendrissante, soulignant le côté comique de la personnalité d'Edie, ainsi que son tempérament d'éternel chiot. On la voit dévaler une sorte de colline gazonnée en adoptant une technique totalement surprenante. Au lieu de descendre en marchant ou en courant, elle le fait en… roulant.

🐕 Pourquoi mon chien roule dans l'herbe ? ⚠️ Y a-t-il des risques à laisser mon chien jouer sur une pente ? 🎬 Autres vidéos amusantes de Golden Retrievers Réponses et lectures personnalisées — gratuit et instantané.

Tenant sa queue en bouche et positionnée en boule, la chienne enchaîne les roulades jusqu'au pied de la butte. Un exercice qui semble lui procurer de la joie. Il a aussi le mérite de communiquer cette bonne humeur à tous ceux qui regardent la vidéo, que voici :

L’info Woopets : dévaler une pente en roulant est-il un comportement normal chez un chien ?

Oui, ce type de comportement peut tout à fait être normal, surtout chez des chiens jeunes et joueurs comme le Golden Retriever. Il s’agit souvent d’une expression de joie intense et d’un besoin de dépenser son énergie, plus que d’un comportement inquiétant.

Dans certains cas, rouler dans l’herbe ou sur une pente répond aussi à des instincts naturels. Le chien peut chercher à se frotter, à explorer des odeurs ou simplement à transformer une descente en jeu, ce qui est fréquent chez les races au tempérament très ludique.

Cette attitude reste généralement sans gravité tant que le terrain est sécurisé. Une pente trop raide, glissante ou parsemée d’obstacles peut toutefois augmenter le risque de chute ou de petits traumatismes, notamment chez les jeunes chiens encore maladroits.