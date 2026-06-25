Ce Chihuahua aboie sans arrêt quand il n’est pas porté, et oblige sa famille d’accueil à trouver une solution pleine d’amour (vidéo)

À 15 ans, Rowdy sait encore très bien se faire comprendre ! Ce petit Chihuahua au caractère bien trempé a trouvé une façon bien à lui d’exprimer son besoin d’attention : aboyer dès qu’il n’est plus dans les bras de sa maman d’accueil. Pour répondre à ce besoin sans fin, celle-ci a trouvé une astuce improbable qui a bien fait rire Internet.

On peut dire que Rowdy, un Chihuahua de 15 ans placé en famille d’accueil, a un sacré caractère. Ce petit chien très bavard n’hésite pas à faire entendre sa voix, dès que quelque chose ne lui plaît pas. Comme l’a rapporté PawNation, Rowdy a récemment poussé sa mère d’accueil à faire preuve d’imagination pour trouver une solution qui puisse le satisfaire.

Une solution improbable

Rowdy a une petite habitude bien à lui : il veut être dans les bras de sa maman d’accueil en permanence. Dès qu’elle le pose, le petit Chihuahua fait immédiatement savoir son mécontentement en aboyant, comme pour lui rappeler qu’il est hors de question d’être laissé de côté. Face à ce petit compagnon très exigeant, sa mère d’accueil a fini par tenter une solution pour le moins surprenante.

© @adoptmestl / TikTok

Ayant besoin de garder les mains libres tout en rassurant Rowdy, elle a eu l’idée de transformer un squelette grandeur nature en « compagnon de substitution ». Habillé et installé pour donner l’impression qu’il pouvait le porter, ce drôle de remplaçant a étonnamment réussi à calmer le chien.

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Une astuce qui a bien fait rire Internet

Cette scène aussi drôle qu’ingénieuse a amusé de nombreux internautes, qui ont salué la créativité de sa famille d’accueil. Plusieurs d’entre eux ont également partagé leurs propres anecdotes et astuces pour rassurer leurs chiens anxieux. Certains ont même raconté avoir utilisé des solutions similaires avec des « compagnons de substitution » pour calmer leurs animaux.

Comme l’a résumé un internaute avec humour : « Un tour de manège, c’est un tour de manège », tandis que la famille d’accueil de Rowdy a répondu en plaisantant : « Moi qui me croyais spéciale au début ! »

© @adoptmestl / TikTok

D’autres commentaires ont continué sur le ton de la blague. Un spectateur a ainsi écrit : « Il a dit : ‘Ça ira’, MDR », tandis qu’un autre a imaginé une nouvelle exigence du petit chien : « Et s’il voulait aussi une bouillotte ? » Ce à quoi sa mère d’accueil a répondu : « J’arrive tout de suite, lol ! »

Au-delà de l’aspect cocasse de la scène, cette histoire montre surtout à quel point certains chiens sont attachés à leurs humains et recherchent leur présence constante. Malgré ce stratagème insolite, Rowdy n’a d’ailleurs pas cessé de regarder sa maman d’accueil : une preuve touchante de son affection pour elle.