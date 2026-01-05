Sauvé de l'errance et repéré dans un refuge grâce à son obsession pour la balle, ce chien errant intègre une unité d'élite de sauvetage

Un chien issu d’un refuge du Dakota du Sud a récemment attiré l’attention grâce à un talent hors du commun. Ce compagnon plein d’énergie s’apprête désormais à suivre un parcours exceptionnel qui pourrait le mener vers une carrière dédiée au secours et à la protection des populations.

Marlin, un croisé Labrador Retriever de 2 ans, avait été sauvé de l’errance, puis pris en charge par la Sioux Falls Humane Society, dans le Dakota du Sud (Etats-Unis), avant de se signaler par de formidables aptitudes qui lui ont récemment valu de trouver sa vocation. Il pourrait, en effet, devenir chien de recherche et de sauvetage au sein d’une unité de secours relevant de la FEMA (Federal Emergency Management Agency), l’agence fédérale américaine chargée de la gestion des urgences et des catastrophes. Son histoire est rapportée par Dakota News Now .

Le quadrupède vient tout juste de découvrir les locaux de la National Disaster Search Dog Foundation, en Californie, où il passera les 2 prochaines années à se former à son futur métier.



Missy John, du centre d’éducation canine Nerdy K9 Academy, fait partie des gens qui avaient détecté le potentiel de Marlin pendant son séjour au refuge. “L'un des critères de sélection du Centre Canin est l'enthousiasme du chien pour le jeu de balle, explique-t-elle. On recherche des chiens capables de se dépenser pour obtenir un jouet et ainsi être récompensés. Lorsque nous avons observé Marlin, il jouait à la balle avec tout le monde dans le jardin, et on voyait bien qu'il était vraiment passionné. C'est pourquoi nous avons contacté le South Dakota Canine Center.”

Si son apprentissage se déroule comme prévu et ses évaluations concluantes, Marlin deviendra pleinement opérationnel au sein de la FEMA et s’emploiera à sauver des vies.

“On peut entrer dans un refuge et y trouver des créatures hors du commun”

“Il doit passer par toutes les étapes de sa formation, et à tout moment, il se pourrait qu'il ne soit pas encore prêt, prévient Kellee Matthews, co propriétaire du South Dakota Canine Center. Mais notre objectif, que ce soit pour les refuges, pour nous ou pour les chiens de recherche, est qu’il ne retourne jamais au refuge. Donc, s'il est presque prêt et qu'il n'est pas un chien de la FEMA, il pourrait devenir chien de détection pour une autre agence.”

“Je pense que cela prouve bien que nous avons parfois tendance à considérer les chiens de refuge comme de simples pensionnaires qui attendent d'être adoptés, estime, pour sa part, Missy John. Or, on peut entrer dans un refuge et y trouver des créatures hors du commun, comme Marlin, qui peuvent véritablement changer une vie.”