Le propriétaire décédé de la chienne ayant survécu à un accident de camion identifié, appel aux dons pour financer son retour auprès de sa famille

On en sait désormais davantage sur le conducteur décédé et propriétaire d'une chienne appelée Hennessy ; il s’agit de Jeffrey Simons, habitant de Wellsburg en Iowa, qui voyageait constamment avec son amie à 4 pattes dans son poids lourd. Adoptée en refuge il y a 7 ans, la chienne partageait le quotidien de son humain sur les routes.

Hennessy (orthographiée Hennessey par certains médias), c'est cette chienne ayant survécu à l'accident de la route à cause duquel son maître avait perdu la vie. Ce dernier avait eu lieu le mardi 23 juin sur l'autoroute I-64 à South Charleston, en Virginie-Occidentale (Etats-Unis).

Hennessy accompagnait son propriétaire alors que celui-ci était au volant de son semi-remorque, impliqué dans l'accident avec une voiture. Le camion avait pris feu, et le conducteur n'y avait pas survécu.



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Sa chienne avait été secourue et prise en charge par le refuge local Kanawha-Charleston Animal Shelter. Le personnel de la structure d'accueil avait découvert un numéro de téléphone en partie effacé sur son collier, comme l'explique la bénévole Angie Gillenwater à WSAZ , qui a donné des nouvelles de l'animal. Seul l'indicatif de l'Etat de l'Iowa était lisible.



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Grâce à l'appel à témoins lancé par le Kanawha-Charleston Animal Shelter, son équipe a pu obtenir les coordonnées de la famille endeuillée et la contacter le soir-même. Un des membres de cette dernière a proposé de venir récupérer Hennessy.

Adoptée en 2019, Hennessy et son humain étaient inséparables

D'après WSAZ, le défunt maître de la chienne s'appelait Jeffrey Simons et habitait Wellsburg en Iowa. Hennessy était constamment à ses côtés à bord du poids lourd.

Il l'avait adoptée en 2019 au refuge Animal Rescue League of Marshalltown, toujours en Iowa.

Le membre de la famille en question a prévu d'effectuer le trajet de 1 500 kilomètres en fin de semaine pour ramener Hennessy à la maison. L'Animal Rescue League of Marshalltown a lancé un appel aux dons pour aider à financer le voyage.

Le conseil Woopets : comment assurer la sécurité d’un chien en camion lors des trajets routiers ?

En France comme un peu partout ailleurs, de nombreux chauffeurs routiers voyagent avec leur chien pour rompre l’isolement. Si la présence d’un animal en cabine est autorisée, le Code de la route impose que le conducteur conserve la pleine maîtrise de son véhicule à tout moment. Un chien en liberté dans l’habitacle peut donc être considéré comme une source de distraction, voire de danger en cas de freinage brusque ou d’accident.

Pour limiter les risques, il est recommandé de sécuriser systématiquement l’animal pendant le trajet : harnais attaché à une ceinture de sécurité adaptée, ou caisse de transport solidement arrimée dans la cabine. Cela protège non seulement le chien en cas de choc, mais évite aussi qu’il ne soit projeté ou qu’il gêne les manœuvres du conducteur.

Enfin, les longues distances imposent des pauses régulières pour l’hydratation, les sorties hygiéniques et la dépense physique. Une identification à jour (puce I-CAD) reste également essentielle, notamment pour les professionnels de la route qui circulent loin de leur domicile.