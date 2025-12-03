Un homme plonge sans hésiter dans une montagne de déchets et d'eaux usées pour secourir un chien piégé depuis la veille

Une habitante du Cap (Afrique du Sud) est tombée sur une scène bien triste dernièrement. Un chien se trouvait dans le quartier de Nomzamo, connu pour ses amoncellements de déchets. En percevant l’urgence du sauvetage de ce canidé, la femme a agi au plus vite.

Au milieu du quartier de Nomzano, sillonne un cours d’eau dans lequel les déchets s’amoncellent. Tout se mélange dans les eaux usées : nourriture, sacs, emballages, mais aussi excréments. C’est dans cet environnement très hostile que le chien en question a été aperçu.

Là depuis au moins 24 heures

La nuit allait bientôt arriver quand cette passante qui rentrait du travail a aperçu la boule de poils. Cette dernière avait vraiment besoin d’aide, tentant de se faire une place dans cet environnement hostile, sans doute depuis au moins 24 heures.

La passante a contacté tous les refuges du secteur, expliquait The Dodo, et c’est finalement Kyle Girodo, un inspecteur en bien-être animal de Helderberg qui a accepté de se déplacer pour venir secourir l’animal.

The Dodo

Un sauvetage chaotique

Kyle est arrivé sur place équipé de ses bottes. Malgré l’insalubrité des lieux, il a pris sur lui pour avancer jusqu’à l’animal. « C’est pire que ce que vous pouvez imaginer », rappelait le sauveteur. Arrivé au niveau du chien, le doute s’est installé : « vous n’avez aucune idée de la façon dont le chien va réagir avec vous », rappelait-il.

Le chien était sous le choc et a montré les dents à son sauveteur, qui ne s’est pas étonné de cette réaction.

« Dès que je l’ai serré dans mes bras, il s’est détendu »

Alors que le chien avait pris la fuite vers le cours d’eau, Kyle s’est élancé vers lui avec une serviette pour le contenir. Le moment a été émouvant : « Dès que je l’ai serré dans mes bras, il s’est détendu », se souvient-il.

Nommé Moose, le chien s’est senti en confiance dans le véhicule de Kyle, qui l’a entouré de couvertures pour limiter son état de choc.

The Dodo

A lire aussi : Cette maman est émue lorsqu’elle comprend que son chien sait parfaitement qu’elle attend un heureux événement (vidéo)

Un bain salvateur

L’odeur de Moose était très difficile à supporter, mais après son premier bain, il semblait encore plus apaisé.

La confiance en l’humain se construit peu à peu pour Moose qui montre encore quelques signes de méfiance envers son entourage. Pour un chien qui n’a jamais connu de vie en famille, en sécurité, Moose a connu une belle avancée.

Prochaine étape pour lui : rejoindre une famille pour vivre sa vie.