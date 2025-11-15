Un chien loyal jusqu’au bout ne laisse personne approcher du corps de son propriétaire décédé

Il y a quelques semaines, les membres d’une association ont été confrontés à une situation très triste. À la suite d’un signalement, ils sont allés sur la propriété d’un homme décédé et ont fait la rencontre de son chien. Ce dernier ne laissait personne approcher son maître bien-aimé.

Le 7 octobre dernier, sur ses réseaux sociaux, l’association SPCA de Randfontein & Westonaria, en Afrique du Sud, faisait part d’un « incident profondément traumatisant et déchirant » dans le cadre d’un sauvetage. Plusieurs de ses membres sont allés récupérer un chien en détresse après le décès de son propriétaire. Un moment extrêmement difficile et intense dont les sauveteurs ont eu du mal à se remettre.

« Notre équipe est régulièrement confrontée à des traumatismes, mais certains cas sont si dévastateurs qu'ils poussent même les plus forts à bout de forces », confiait un porte-parole sur Facebook. La situation de ce pauvre chien fait partie de la seconde catégorie.

SPCA Randfontein & Westonaria / Facebook

Un ami fidèle

Son propriétaire a malheureusement mis fin à ses jours dans sa maison, rapportait IOL . Les animaux qui vivaient sur place se sont alors retrouvés livrés à eux-mêmes jusqu’à ce que quelqu’un constate le décès de l’homme. Quand les forces de l’ordre sont intervenues pour récupérer son corps, elles n'ont pas pu y avoir accès.

Le monsieur était gardé par son ami le plus fidèle, soit l’un des chiens avec qui il vivait. Ce dernier ne laissait personne approcher l’humain qu’il aimait par-dessus tout et le gardait précieusement. Les membres de la SPCA ont été appelés en renfort pour secourir le quadrupède. Non sans mal, ils sont parvenus à le placer en sécurité : « Malgré les conditions épouvantables, ils ont réussi à sauver le chien sain et sauf », lisait-on sur Facebook.

Un moment éprouvant

Les intervenants n’ont pas pu rester sur les lieux pour récupérer les animaux, car ils étaient trop touchés par le sauvetage qu’ils venaient d’effectuer. Des bienfaiteurs y sont toutefois retournés ultérieurement. Aujourd’hui, le chien sauvé est sous la garde bienveillante de ses sauveteurs. Lesquels trouvent du réconfort dans l'idée qu’il retrouvera bientôt une famille aimante.

De nombreux internautes se sont mobilisés pour apporter du soutien aux sauveteurs dans cette épreuve difficile. Ces derniers ont été touchés par cet élan de solidarité : « Nous sommes vraiment impressionnés et reconnaissants envers tous ceux qui nous ont contactés pour nous aider ! Notre équipe recevra certainement l’aide dont elle a besoin grâce à nos merveilleux supporters ! »