Un chien gravement malade après une baignade, sa propriétaire alerte au sujet d’une bactérie présente dans les cours d’eau

Quand Jane a emmené son chien, Tess, se baigner dans sa rivière habituelle, elle imaginait qu’il s’amuserait et passerait un bon moment, comme toujours. Pourtant, la fin de la journée a viré au drame lorsque l’état de l’animal s’est brusquement détérioré le soir même. Des analyses ont révélé qu’il avait été contaminé par une bactérie au sein même du cours d’eau.

Jane Angel est une Anglaise de 59 ans originaire du Pays de Galles. Plus précisément, elle vit dans le comté de Monmouthshire, où l’on retrouve la rivière Monnow. Cette dernière est appréciée par les baigneurs, dont Tess, la femelle Sprollie (Springer Spaniel Anglais croisé avec Border Collie), fait partie. Cependant, un jour, en allant se baigner comme à son habitude, la chienne n’est pas rentrée chez elle indemne.

Sa mésaventure a commencé au cours du mois de juin, précisait The Mirror. La rivière Monnow était l’un des endroits où Tess appréciait aller avec sa propriétaire. Elles s’y rendaient d’ailleurs fréquemment et n’avaient jamais eu de soucis jusqu’à présent. Alors, une journée d’été, la femme a décidé de faire plaisir à son toutou et l’a conduit sur place.

Jane Angel

Des symptômes inquiétants

Comme toujours, l’animal s’est amusé tout en se rafraîchissant : « Tess est allée à la rivière Monnow comme elle le fait habituellement, elle adore l'eau, a bu un verre et s'est baignée », indiquait Jane. Celle-ci n’imaginait pas une seule seconde que l’eau était dangereuse ce jour-là. Ce n’est que plus tard, dans la soirée, qu’elle a remarqué des symptômes préoccupants chez sa chienne.

La femelle était particulièrement léthargique et a été prise d’une forte diarrhée. L’état du quadrupède était si préoccupant que Jane l’a tout de suite emmené chez un vétérinaire. Sur place, celui-ci a confirmé qu’il avait été intoxiqué par une bactérie nommée Escherichia coli (E. coli). Laquelle est présente naturellement dans notre organisme et celui des animaux, mais peut être extrêmement dangereuse en trop forte quantité.

A lire aussi : Une femme réticente à l'idée d'adopter un chien finit par accueillir un chiot de laboratoire qui change sa vie

Un appel à la vigilance

Le jour de la baignade, le taux de E. coli était certainement beaucoup trop important, ce qui a entraîné la maladie de Tess. Heureusement, elle a fini par se rétablir, bien qu’au moins 3 semaines de convalescence et de traitement ont été nécessaires.

Jane a alerté les autorités compétentes suite à l’incident, sachant que d’autres personnes et animaux pouvaient se faire contaminer. La commune a décidé de traiter le lac, mais la femme, traumatisée par cette expérience, préfère ne plus y retourner. Elle invite à la vigilance pour tous : « Je m'inquiète maintenant pour les enfants et les autres chiens qui vont encore dans les rivières ».