Un chien abandonné dans un compacteur de déchets reçoit une seconde chance grâce à un sauveteur dévoué

Le 4 juillet dernier, en Floride (États-Unis), un agent de la Commission de conservation de la faune et de la flore locale a été appelé pour une affaire absolument glaçante. Un chien a été abandonné dans un compacteur de déchets au sein d’un complexe d’appartements, rapportait CW34. Il n’avait aucune possibilité de s’enfuir. Le sauveteur, nommé Brandon Arroyo, l’a alors pris sous son aile.

Il a été totalement bouleversé en rencontrant le canidé noir en détresse, ultérieurement nommé Daytona. Celui-ci s’était recroquevillé dans un coin et ne pouvait s’échapper, car il marchait difficilement. Heureusement, le témoin attentif a permis de mettre un terme à son calvaire.

Un chien en détresse

Brandon n’a pas perdu une minute quand il est arrivé sur les lieux et est passé à l’action pour extirper l’animal. Il aurait pu ensuite le confier à un refuge et son travail se serait arrêté là, mais l’homme a fait bien plus pour Daytona. Touché par la boule de poils, il a décidé de la ramener chez lui et de s’en occuper avec sa famille.

Daytona a été accueilli avec beaucoup de bienveillance et de tendresse. Ses bienfaiteurs gardent un œil attentif sur lui, et notamment sur sa santé. Ils ont ouvert une cagnotte en ligne afin de collecter des fonds pour prendre soin de lui : « Nous sommes prêts à l'aider, mais nous savons que cela impliquera des frais vétérinaires élevés », écrivait Heather Jones, l’épouse de Brandon.

Heather Jones / GoFundMe

Daytona a du mal à marcher, et, bien qu’il ne souffre pas, il devra sûrement se faire opérer. Pour ses propriétaires temporaires, il mérite d’obtenir une belle vie et de profiter de celle-ci en bonne santé. À ce jour, plus de 2 600 € ont déjà été récoltés pour l’aider.