« Il a vraiment essayé d'y goûter », un Maltipoo voit un steak à la télévision et pense que son dîner est servi (vidéo)

Pizza, burger, viande… Joey, un petit Maltipoo très gourmand, ne résiste à rien ! Dans une vidéo TikTok publiée récemment, il tente même de goûter un steak à travers l’écran de la télévision ! Sa réaction, aussi drôle qu’insolite, n’a pas tardé à conquérir le cœur de nombreux internautes.

Joey est un vrai petit gourmand. De la pizza au burger, tout est alléchant pour cet adorable Maltipoo ! Dernièrement, sa gourmandise a beaucoup fait rire les internautes. Dans une vidéo TikTok publiée le 15 avril dernier, il fait en effet preuve d’une grande détermination à goûter ce qu’il pensait être un repas appétissant…

Une scène aussi drôle qu’insolite

Dans cette vidéo virale qui a déjà cumulé près de 2 millions de vues, on voit le petit Joey posté près d’un écran de télévision affichant un steak géant qui grésille. Il n’en fallait pas plus pour attiser l’appétit de la boule de poils qui se met instantanément à lécher l’écran, visiblement persuadée que cette viande savoureuse est à portée de patte. « Il a vraiment essayé d'y goûter », précise la légende de la publication qui a amusé de nombreux internautes.

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Les péripéties de Joey avec le steak ne s’arrêtent pas là ! Une autre vidéo TikTok montre en effet son amour évident pour le bœuf : dans celle-ci un vrai morceau de steak est d’abord posé juste devant lui, avant qu’une portion plus petite ne soit placée à sa portée.

Lorsque son maître lui dit « C’est pour toi », le petit chien réagit par un grognement inhabituel, avant de se jeter sur la viande avec enthousiasme et sans aucun regret !

Le rôle de l’odorat dans les préférences alimentaires des chiens

Même si Joey ne pouvait pas sentir le steak de la télévision, sa passion pour la viande s’explique par le fait que les chiens utilisent surtout leur odorat pour choisir leur nourriture. Comme le rappelle à Newsweek le Dr vétérinaire Jerry Klein, ce sens très développé les pousse à être attirés par de nombreux aliments, notamment les viandes et les odeurs fortes comme celles des plats chauds et humides.

Le spécialiste précise aussi qu’il faut toutefois rester vigilant avec l'alimentation de nos compagnons à 4 pattes : des aliments trop riches ou inadaptés peuvent entraîner des problèmes de santé comme le diabète ou des troubles digestifs. Désolé Joey, ce genre de gourmandises doit rester occasionnel !

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© @joeytmaltipoo / Instagram

L’info Woopets – Quels sont les aliments humains dangereux pour les chiens ?

Si un petit morceau de steak de temps en temps peut faire plaisir à votre boule de poils, tous les aliments destinés aux humains ne sont pas sans risque pour les chiens. Certains peuvent même être très toxiques, voire mortels. En voici quelques-uns :