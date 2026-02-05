  1. Woopets
  Il découvre une Teckel seule et terrifiée sur un pont, toute la famille se mobilise pour la soigner et réconforter (vidéo)

dans la catégorie Emotion

Alors qu’il se promenait tranquillement avec son chien, un homme a vécu une expérience qui allait marquer bien plus qu’une simple balade. Son chemin a croisé celui d’une chienne en détresse, pour laquelle lui et sa famille se sont instantanément pris d’affection.

Illustration : "Il découvre une Teckel seule et terrifiée sur un pont, toute la famille se mobilise pour la soigner et réconforter (vidéo)"
© @retiredat408 / TikTok

Grâce à un utilisateur de TikTok se faisant appeler “@retiredat408”, une chienne s’étant retrouvée livrée à elle-même a pu retrouver la sécurité et le confort de sa maison. L’homme a partagé une vidéo relatant ce sauvetage et les liens qui se sont tissés entre l’animal et sa famille. Une séquence mise en ligne le 21 janvier 2026, devenue virale avec 5,2 millions de vues au compteur, et relayée par PetHelpful.

L’intéressé promenait son chien, un Berger Belge Malinois, quand il a aperçu une femelle Teckel à poil dur, complètement seule et terrifiée sur un pont piéton.

Il s’est approché d’elle et a pris le temps de l’habituer à sa présence pour gagner progressivement sa confiance. Il a ainsi pu la caresser, puis la prendre dans ses bras. Il l’a ensuite emmenée vers sa voiture, où il l’a présentée à son chien.

A la maison, @retiredat408 et sa femme ont lavé, nourri et réconforté la chienne. Cette dernière a également fait connaissance avec les membres canins de ce foyer chaleureux et accueillant. Ses congénères étaient clairement ravis de l’avoir parmi eux.

La Teckel a été examinée par un vétérinaire, qui a constaté qu’elle ne portait pas de puce d’identification. A la fin de la vidéo (ci-dessous), son bienfaiteur a demandé ce qu’il devait faire, s’il devait la garder.

@retiredat408

Life is what happens when you’re busy making plans! #abandonned #dachshund #malinois #dogs

? original sound - retiredat40

Sa famille a été retrouvée

Le couple était prêt à l’adopter, surtout en voyant à quel point elle s’entendait avec leurs chiens. Il était toutefois hors de question de le faire sans s’assurer qu’elle n’avait pas déjà de propriétaire.

Illustration de l'article : Il découvre une Teckel seule et terrifiée sur un pont, toute la famille se mobilise pour la soigner et réconforter (vidéo)
@retiredat408 / TikTok

Ils ont donc poursuivi leurs recherches et ont fini par retrouver sa maîtresse. Celle-ci les a contactés, en larmes, expliquant qu’elle la cherchait depuis plusieurs jours. Elle leur a envoyé des photos pour prouver ses dires.

@retiredat408 a annoncé la nouvelle dans une autre vidéo, confiant être à la fois heureux d’avoir permis ces retrouvailles et triste de voir sa protégée partir.

A lire aussi : "Maintenant, on ne croirait jamais qu’il s’est passé quelque chose", une vétérinaire sauve sa chienne de la paralysie totale (vidéo)

@retiredat408

???? / ????

? original sound - retiredat40

Révisé le 26/01/2026








