Recueilli alors qu’il errait dans la rue, cet adorable lapin se lie d’amitié avec les nombreux chats de sa famille d’accueil

Il n’y a pas que les chiens et les chats qui sont lâchement abandonnés. Récemment, le refuge Chatons Orphelins Montreal a été contacté pour venir en aide à un petit lapin trouvé errant. Bien qu’ils soient spécialisés pour les chats, les bénévoles ont immédiatement accepté de prendre le rongeur sous leur aile et ce qui s’est passé par la suite les a laissé sans voix…

Lorsqu’il a été récupéré par les bénévoles du refuge situé à Montréal, Anatole était extrêmement maigre. Il errait de jardin en jardin pour tenter de survivre en trouvant de la nourriture et sa fourrure était sale et très emmêlée. “Il semblait perdu et il a fini par rester recroquevillé, sans bouger. Lorsque la bénévole s’est approchée de lui, il n’a pas essayé de s'enfuir. Il n'était pas au meilleur de sa forme, il avait des nœuds sur tout le corps. Il n’aurait jamais pu survivre seul dehors”, a expliqué un membre du refuge au média LoveMeow. Immédiatement, Anatole a été confié aux bons soins de sa sauveuse qui l’a accueilli en famille d’accueil.

© Chatons Orphelins Montréal

Un lapin curieux

Avec la patience et la bienveillance de sa maman d’accueil, le petit lapin roux a peu à peu commencé à reprendre du poids et de la force. De même, sa fourrure a été brossée et nettoyée afin qu’il retrouve sa douceur d’antan. Puis, pour célébrer sa guérison, sa bienfaitrice lui a fait rencontrer quelques amis félins et Anatole s’est révélé ! Pas craintif pour un sou, le petit rongeur s’est immédiatement accordé avec eux. Il s’est même profondément lié à Chip, un chaton roux qui passait son temps avec lui. “Anatole est très sociable et adore se faire caresser. Il émet des sons semblables à ceux d'un ronronnement tout en grinçant doucement des dents. Il est curieux des chats et aime regarder ce qu'ils font. Il leur laisse même prendre son foin sans se plaindre !”, a assuré la bonne samaritaine.

© Chatons Orphelins Montréal

D’un tempérament similaire, Anatole et Chip ont passé tout leur temps ensemble, comme s’ils s’étaient toujours connus. Totalement accepté parmi les chats, Anatole a même développé quelques habitudes et compétences félines. Aujourd’hui, il monte et dort dans l’arbre à chats et surveille même les allers et venues des voisins par la fenêtre ! “Il aime jouer avec ses jouets et faire du parkour dans son parc. Il aime aussi se tenir sur ses pattes arrière pour recevoir des friandises. Il est doté d'un talent pour le design d'intérieur car il réorganise toujours son tunnel et ses jouets. C'est vraiment un petit lapin très attachant”, affirme sa maman d’accueil avec tendresse.

© Chatons Orphelins Montréal

En attendant de trouver sa famille pour la vie, Anatole trouve de l’affection auprès de tous ses copains chats. La jolie Booboo l’autorise même à dormir avec elle, dans son panier. N’est-ce pas à croquer ?

© Chatons Orphelins Montréal

© Chatons Orphelins Montréal