Après avoir passé 2 mois à espérer le retour de ses maîtres qui l'ont abandonné, ce chien au cœur brisé accepte enfin une main tendue

Abandonné du jour au lendemain, un chien au regard plein de tristesse a pourtant refusé de quitter le dernier endroit où il avait vu ses maîtres. Durant des semaines, il est resté là, accroché à un espoir que plus personne ne semblait vouloir lui offrir. Toutefois, grâce aux efforts de personnes dévouées, son destin a enfin basculé vers la douceur et la sécurité qu’il méritait.

Suzette Hall, fondatrice de Logan’s Legacy 29, continue de sauver et de changer de précieuses vies animales. Nous avions déjà relaté plusieurs des interventions de son association de protection animale, notamment pour venir en aide à cette chienne loyale ayant attendu son maître malade devant l’hôpital ou encore en faveur de ce chien abandonné dans la rue et terrifié.

Récemment, elle a été contactée au sujet d’un autre canidé victime d’abandon. Il restait à l’angle de la rue où ses maîtres l’avaient laissé et refusait de quitter les lieux, pensant certainement qu’ils allaient revenir le chercher.



Suzette Hall

“Pendant 2 longs mois, cette petite âme a attendu. Au même coin de rue. Jour après jour. Nuit après nuit”, raconte, en effet, Suzette Hall à The Dodo .

Il avait été repéré par une dame se faisant appeler Peeh Gc sur Facebook et ayant lancé un appel à l’aide. Elle avait essayé de l’attirer vers elle, mais il ne bougeait pas de son poste.

Peeh Gc “lui a apporté des couvertures, de la nourriture, de l'eau… La seule marque de gentillesse qu'il ait connue durant toutes ces semaines d'attente, poursuit Suzette Hall. Elle lui a donné quelque chose à quoi se raccrocher : l'espoir”.



Suzette Hall

“Cette fois, il était prêt. Quelque chose avait changé en lui”

La fondatrice de Logan’s Legacy 29 était déjà engagée sur un autre sauvetage à ce moment-là. Elle a donc demandé à sa collègue Mary Nakiso de s’en charger.



Suzette Hall

Cette dernière est arrivée sur les lieux peu après. Le chien, appelé plus tard Bruno, était “toujours fidèle à un endroit qui ne lui avait apporté que de la souffrance. Mais cette fois, il était prêt. Quelque chose avait changé en lui”. Le quadrupède n’a pas cherché à fuir, et la bénévole a pu l’approcher et lui mettre une laisse sans la moindre difficulté.



Suzette Hall

“Pour la première fois depuis longtemps, il a laissé une humaine s'approcher de son cœur brisé, car au fond de lui, il savait que c’était une bonne personne”, dit Suzette Hall.

Bruno a ensuite été examiné par un vétérinaire, qui a constaté qu’il était suffisamment en bonne santé pour être confié à une famille d’accueil. Il coule des jours heureux auprès de celle-ci, en attendant qu’on lui trouve un foyer aimant pour toujours.

“Il est en sécurité dans une maison avec son propre panier, loin de ce coin de rue désert”, conclut Suzette Hall.

A lire aussi : Une chienne devient la mère de 2 jeunes tigres blancs abandonnés



Suzette Hall