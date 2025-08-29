Un homme découvre un chien maigre sur la route en pleine nuit et parcourt des centaines de kilomètres pour le mettre en sécurité (vidéo)

C’est au beau milieu des forêts de l’Oregon (États-Unis), que cet homme a fait une étrange rencontre cette nuit-là. Pensant avoir affaire à un relief de la route, il a finalement compris qu’un petit animal en détresse, un chien, avait élu domicile au milieu de la route. Choqué par sa maigreur, l’automobiliste a parcouru les centaines de kilomètres qui le séparaient d’un refuge.

La route était isolée et il était difficile pour l’homme de procurer l’aide nécessaire au chien, expliquait The Dodo. Il a eu le bon réflexe en lui offrant des morceaux de poulet, ainsi que de l’eau en quantité. L’animal avait cependant besoin de plus de soins pour survivre. Un long chemin attendait le duo jusqu’à la Greenhill Humane Society.

Greenhill Humane Society / YouTube

Un corps abîmé mais un esprit résilient

L’automobiliste, également randonneur, a d’emblée été bouleversé de voir un chien aussi malmené. Très amaigri, le petit chien blanc et noir avait également de nombreuses plaies sur tout le corps, laissant imaginer toute la souffrance qu’il a dû endurer.

Le bon samaritain a choisi de le nommer Santi, en référence à Santiago, un des personnages de l’auteur Paulo Coelho. Le chien a montré une résilience hors-norme dès le départ.

Greenhill Humane Society / YouTube

12 jours de convalescence

Une fois arrivé à la Greenhill Humane Society, après plusieurs heures de route à travers des paysages naturels, Santi a dû subir une batterie d’examens. Soigné par des membres du personnel pour ses blessures, il a passé au total 12 jours en convalescence.

Les nouvelles partagées sur les réseaux sociaux étaient bonnes : « Il se porte très bien », pouvait-on lire, de même que : « Ses blessures guérissent, il prend du poids et il aime l’attention qu’on lui donne ».

« Un coup de foudre » instantané

Alors que l’équipe du refuge avait commencé à se mettre en quête d’une maison pour Santi, un des bénévoles a fait part de son envie d’accueillir le chien chez lui, pour toujours. Il avouait : « C’était le coup de foudre », ce qui était aussi une belle nouvelle pour Santi qui allait enfin connaître le bonheur d’un quotidien en famille.

Greenhill Humane Society / YouTube

Une fois arrivé dans son nouveau chez lui, Santi a pu faire connaissance avec la compagne du bénévole, ainsi que son chien. L’entente a été immédiate, à la plus grande satisfaction de tous.

A lire aussi : Un garde-forestier assure que son chien est capable d'obéir à absolument tout ce qu’on lui demande et le prouve en vidéo

Greenhill Humane Society / YouTube

La Greenhill Humane Society se dit ravie de cette fin heureuse. En meilleure santé et avec un entourage aux petits soins, Santi a toutes les chances de profiter d’un bel avenir.