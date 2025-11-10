Trop longtemps négligé, ce chien sénior a une réaction touchante en s'entendant dire qu'il est "un bon garçon" (vidéo)

Rejeté, maltraité, puis abandonné à son triste sort, Roger n’avait connu que l’indifférence et la douleur. Toutefois, sa rencontre avec une femme au grand cœur a tout changé. Grâce à elle, ce chien âgé, meurtri par la vie, savoure enfin les joies d’un foyer aimant et d’une existence paisible.

Jusqu’à sa rencontre avec Brittani Wright, mère de famille habitant Marlton dans le New Jersey (Etats-Unis), la vie de Roger n’était qu’une succession d’épreuves douloureuses et de désillusions. En l’adoptant en 2023, elle a complètement changé le cours de l’existence de ce chien sénior incompris.

Elle l’avait sauvé d’un refuge texan pratiquant l’euthanasie. “Il était complètement chauve à cause de la gale, car il était gardé dehors dans une ferme”, raconte-t-elle à Newsweek . A cette époque, Brittani Wright avait appris que Roger avait eu 4 autres maîtres avant elle. Le quadrupède avait été “maltraité, négligé et en quelque sorte transmis d’une personne à une autre, et on ne prenait pas soin de lui”.



@musteringmentalhealth / TikTok

Tout ceci l’avait profondément affecté sur les plans émotionnel et comportemental. “Il n'aime pas mes filles, car des adolescents l'avaient déjà malmené, explique sa propriétaire. Nous avons dû les séparer. Il m'a aussi mordue au visage il y a environ un an et demi, tant il était nerveux.”

Exerçant le métier de factrice, Brittani Wright a l’habitude de composer avec toutes sortes de chiens, y compris les plus “difficiles”. En outre, elle comprenait Roger depuis le départ, car elle avait elle-même traversé de dures épreuves. Elle n’avait donc pas l’intention de baisser les bras avec lui. “Je souffre de problèmes de santé mentale, j'ai donc une place spéciale dans mon cœur pour tous ceux qui partagent cette lutte, en particulier les animaux”, confie-t-elle.

“Il adore être avec moi tout le temps”

Avec l’aide d’un vétérinaire ayant prescrit une solution médicamenteuse et en misant sur la patience, la compréhension et l’amour, elle a réussi à gagner la confiance de Roger. Aujourd’hui, il ne la voit plus comme une maîtresse de plus ; il la considère comme son amie. Au point de s’être beaucoup attachée à elle et de la suivre partout. “Il adore être avec moi tout le temps, dit Brittani Wright. Il adore aller chez ma mère pour des barbecues et regarder un match de foot avec nous tous les dimanches. Nous avons aussi un camping-car dans lequel il adore partir en vacances.”

Par ailleurs, la famille possède une maison au bord du lac Huron à Lexington, dans le Michigan, avec une petite plage privée où il peut courir et jouer librement.

Sa vie actuelle n’a absolument rien à voir avec ce qu’elle était par le passé. Pour illustrer le bien que lui fait ce changement, Brittani Wright a récemment posté une vidéo sur Tiktok où on l’entend lui dire qu’il est “un bon garçon”. Lui qui n’avait probablement jamais été complimenté y répond en lui adressant un regard plein de douceur, avant de poser la tête sur la couverture, comme pour mieux apprécier le moment. Voici la vidéo :

A lire aussi : Une fillette noue une relation unique avec le chien de sa famille et imite ses comportements de manière adorable (vidéo)