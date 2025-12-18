Disparu pendant 2 semaines, ce jeune Labrador surprend tout le monde en refaisant surface le jour de Noël !

Scout a sans le moindre doute une bonne étoile au-dessus de la tête. Après s’être échappé de sa famille d’accueil et avoir été percuté par une voiture, le jeune Labrador a disparu pendant 2 longues semaines, jusqu’à finalement réapparaître le jour de Noël ! Un cadeau miraculeux que personne ne s’attendait à recevoir…

À seulement un an, Scout a déjà connu bien des difficultés. Ayant grandi au refuge de Rhode Home Rescue, dans l’État de Rhode Island, le magnifique Labrador noir n’a pas connu l’amour d’un foyer bienveillant jusqu’à être confié aux bons soins d’une bénévole officiant comme famille d’accueil. Mais un jour, un membre de la famille est parti en laissant malencontreusement le portail ouvert. Une occasion qu’a saisie Scout pour s’enfuir et explorer les environs… Malheureusement pour lui, un automobiliste inconscient passait par là au même moment et l’a renversé avant de s’enfuir sans s’enquérir de son état de santé. Probablement traumatisé, Scout s’est alors enfui et est resté introuvable pendant 2 interminables semaines…

© Rhode Home Rescue / Facebook

Pendant tout ce temps, des centaines de bénévoles ont effectué des battues dans les bois et des drones ont été déployés pour tenter de retrouver Scout, en vain… Trempé, blessé, apeuré, le canidé était, aux yeux de tous, sûrement déjà mort. “C'est probablement la période la plus longue pendant laquelle nous avons perdu un chien, poursuit-elle. Il pleuvait abondamment et il faisait un froid glacial juste après la pluie battante. Je n'avais donc pas beaucoup d'espoir qu'après avoir été heurté par une voiture, trempé et gelé, il allait s'en sortir”, a affirmé Nadine McCaffery, membre du refuge, auprès du média WJAR. Mais c’était sans compter sur le destin qui a décidé d’offrir un magnifique cadeau de Noël à tous les bénévoles…

© Rhode Home Rescue / Facebook

Après 2 semaines de cavale, Scout est réapparu un matin, dans le jardin de sa famille d’accueil. En entendant des bruits à l’extérieur de chez elle, la maman d’accueil est sortie voir ce qui se passait et est tombée nez à nez avec Scout qui essayait de jouer avec le chien de la famille. Il était amaigri et ne posait plus du tout sa patte blessée, mais il était bien vivant ! “Je pensais que c’était fini. C’était si émouvant de le revoir”, a confié Nadine.

Malgré les bons soins des vétérinaires, la patte de Scout n’a pas pu être sauvée. Le courageux toutou a donc dû être amputé mais il a pu reprendre sa vie totalement normalement après une période de convalescence et de repos. Le refuge quant à lui, a lancé un appel aux dons afin de pouvoir financer les soins de Scout qui se sont élevés à environ 4800 €. Reste que, pour tout le monde, le retour de Scout a été un véritable “miracle de Noël” !