En regardant un match de foot à la télévision, une chienne prend le geste de l’arbitre pour un ordre et obéit immédiatement (vidéo)

Les chiens ont parfois des réactions surprenantes face à la télévision, confondant ce qu’ils voient avec la réalité. Dory en est l’exemple parfait : en regardant un match de football, cette chienne attentive a pris le geste de l’arbitre pour un ordre et s’est exécutée sans hésitation !

Pour nos amis les chiens, la télévision a parfois quelque chose de fascinant, surtout lorsqu’ils voient à l’écran d’autres animaux ou des couleurs vives. Cela peut parfois provoquer chez eux des réactions surprenantes ou amusantes, comme le prouve Dory dans une amusante vidéo TikTok relayée par PetHelpful.

Une amusante confusion

Ce jour-là, Dory semblait être captivée par un match de football américain. Plantée devant la télévision, la chienne suivait chaque action avec grand intérêt, jusqu’à ce qu’un arbitre apparaisse à l’écran 3 minutes après le début de la rencontre…

© @saraaaandipity / TikTok

Quand celui-ci a subitement pointé du doigt, un geste que ses maîtres utilisent pour lui dire d’aller se coucher, Dory l’a pris pour un signal et s’est donc exécutée sans hésiter.

« Après avoir regardé 3 minutes, Dory pense que l’arbitre lui dit d’aller au lit », précise avec humour la légende de la vidéo. Une petite confusion qui a beaucoup amusé les maîtres de la chienne, mais aussi les internautes du monde entier.

Des anecdotes similaires

Initialement publiée en 2024, la vidéo qualifiée de « classique indémodable » par ses auteurs est rapidement redevenue virale, cumulant 3,9 millions de vues et plus de 1 350 commentaires.

« Elle a dit : “Zut ! Je savais qu’ils me voyaient à travers l’écran. Compris, Monsieur !” », a par exemple écrit un internaute, tandis qu’un autre a ajouté en plaisantant : « Sur ce coup-là, pas question de discuter avec l’arbitre ! »

© @saraaaandipity / TikTok

Touchés par la réaction amusante de Dory, les spectateurs ont aussi partagé leurs propres anecdotes avec leurs chiens.

« J'avais un chien qui s'asseyait systématiquement pendant le passage "assis" de la chanson "Humble" de Kendrick Lamar. », explique l’un d’entre eux.

« Nous avions un Schnauzer nain qui adorait la chanson « Who Let The Dogs Out ? » (Qui a laissé sortir les chiens ?). Il pensait que cela signifiait que mes fils devaient le laisser sortir. Alors il aboyait en rythme et s'attendait à aller dehors. », se souvient une autre utilisatrice.

© @saraaaandipity / TikTok

Finalement, ces petits malentendus nous rappellent surtout une chose : nos toutous nous écoutent bien plus qu’on ne l’imagine, même quand la consigne vient d’un écran ou d’une chanson !