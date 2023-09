Un homme croit voir un tas de chiffons dans la rue, et découvre qu’il s’agit en fait d’un chien

Alors qu’il se promenait le long d’un canal, un homme a aperçu au loin ce qu’il croyait être un tas de chiffons, déposé au pied d’un banc. Mais lorsqu’il s’en est suffisamment approché, il a découvert qu’il s’agissait en réalité du corps d’un petit chien, dont la fourrure était tellement emmêlée qu’elle formait un paquet.

© RSPCA

L’animal était inerte, et le promeneur a même cru qu’il était déjà décédé. Il a tout de même vérifié et a constaté avec soulagement que le canidé était vivant. Sans hésiter, il l’a pris avec lui pour l’emmener chez le vétérinaire. Une histoire relatée par The Dodo.

Morris a perdu la vue

Le chien, qui a par la suite été nommé Morris, a été examiné par les vétérinaires. Il était aveugle d’un œil, et le second était touché par la cataracte. Son état était si mauvais que les docteurs ont dû le retirer, occasionnant une perte de vue complète pour le canidé.

© RSPCA

Quant à sa fourrure, il fallait impérativement la raser. « À l’hôpital, le personnel a dû raser 1,3 kilogramme de fourrure emmêlée, ce qui équivaut à 10% de son poids total - car cela l'empêchait de bouger et lui causait de la souffrance. Puis il a commencé à se sentir plus à l'aise et a rapidement commencé une transformation incroyable », a expliqué Ryan King, l’inspecteur de la RSPCA ayant pris en charge Morris.

Une nouvelle vie dans une famille aimante

Malgré sa cécité, Morris a trouvé une famille quelques mois plus tard. Sa nouvelle maman, Josephine Newhall, lui offre tout ce dont il a besoin pour être heureux. Elle a découvert qu’il était aussi sourd, mais cela n’affecte en rien l’amour qu’elle ressent pour lui.

© RSPCA

« Nous savions qu'il était aveugle lorsque nous l'avons accueilli, mais j'ai la maison parfaite pour lui et il peut entrer et sortir du jardin très facilement, donc ce n'est pas un problème pour lui. J'ai également découvert qu'il était sourd - mais il ne laisse pas du tout ces handicaps le freiner. »

© RSPCA

Morris se sent bien plus à l’aise maintenant qu’il n’a plus une masse de fourrure sur le dos, et il est en sécurité à l’intérieur d’une maison. Pour un chien aveugle et sourd, la vie dans la rue devait être encore plus dure et dangereuse que pour un canidé valide. Cela explique sûrement pourquoi il restait prostré près d’un banc. Quoi qu’il en soit, tout cela est loin derrière lui désormais. Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur auprès de sa nouvelle famille.