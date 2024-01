Ils achètent un chien et découvrent en voulant le faire pucer qu'on le cherchait depuis 6 semaines

La famille de Boy et l’association qui s’était lancée à la recherche de ce chien restaient sans nouvelles depuis un mois et demi. La chance a fini par leur sourire quand des personnes à l’autre bout du pays ont voulu en faire l’acquisition, ignorant qu’il était volé.

Un chien volé à sa famille a été retrouvé sain et sauf 6 semaines plus tard et à 320 kilomètres de son domicile, rapportait la BBC.

Le canidé en question est un Berger Allemand âgé d’un et répondant au nom de Boy. Il s’était volatilisé le 30 novembre 2023. Il vit dans une ferme à Girton dans le Nottinghamshire (Angleterre) et avait l’habitude de s’aventurer dehors et de rentrer seul. Ce jour-là, en revanche, il était parti sans réapparaître.

Ses maîtres l’ayant recherché sans succès, ils ont demandé l’aide de l’association Beauty's Legacy. « Il manquait terriblement à toute sa famille », indiquait alors Lisa Dean, fondatrice de l’organisation.

La disparition du chien « avait été signalée à la police, mais comme il n'y avait aucune preuve directe de vol, elle ne pouvait pas faire grand-chose », poursuit-elle.

L’équipe de Beauty's Legacy s’est rapidement mobilisée et mise au travail. Ses membres ont fait du porte à porte, visionné les enregistrements des caméras de surveillance, distribué des affiches et posté des avis de recherche sur les réseaux sociaux.



Boy refait surface à des centaines de kilomètres de sa maison

Leurs efforts n’ont rien donné jusqu’au jeudi 11 janvier 2024. Les nouvelles que les propriétaires de Boy attendaient désespérément sont arrivées de Southampton, dans le sud du pays. Un couple local venait d’acheter ce chien et voulait l’identifier par puce électronique. Ce faisant, il a découvert qu’il était déjà pucé, ce qui a alerté la société d’identification.

L’information est parvenue à Beauty's Legacy, qui a fait le nécessaire pour récupérer le Berger Allemand et le restituer à ses humains.

Les retrouvailles avec ces derniers ont évidemment été joyeuses et émouvantes. Ils devront désormais se montrer vigilants afin de prévenir une nouvelle divagation de Boy et le risque qu’il lui arrive du mal.

Du côté de Lisa Dean et des autres membres de Beauty's Legacy, on est heureux d’avoir permis à ce chien et sa famille d’être à nouveau ensemble près ces 6 semaines de séparation.