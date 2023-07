Une Shih Tzu traumatisée est laissée à l'abandon avec un poil terriblement emmêlé

Le 22 mai dernier, les bénévoles de la RSPCA Cymru ont fait la connaissance d’Ivy, une Shih Tzu découverte « dans un état épouvantable », rapporte le Wales Online. La chienne d’un an avait été retrouvée dans une allée de la ville de Deeside, au Pays de Galles, après avoir été délibérément abandonnée par ses anciens propriétaires.

Une chienne « livrée à elle-même »

Ce jour-là, des passants l’ont repérée dans une caisse de transport avec un pelage très emmêlé. Ils l’ont ensuite emmenée chez un vétérinaire, puis elle a été accueillie dans les locaux de la RSPCA Cymru. Cette « adorable petite chose » n’a pas tardé à faire l’unanimité chez les bénévoles.

RSPCA

Mel Froude, responsable du refuge, se souvient encore de cet abandon : « Cette pauvre chienne était livrée à elle-même. Elle avait le poil terriblement emmêlé et était en très mauvais état. »

Heureusement, l’intervention des passants et du vétérinaire lui a sauvé la vie. « Nous tenons à remercier les personnes bienveillantes qui l'ont emmenée chez un vétérinaire qui a pu lui couper soigneusement les poils. Elle a changé du tout au tout et nous espérons qu'elle sera plus à l'aise et plus fraîche maintenant qu'elle a été taillée », a ajouté Mel Froude.

RSPCA

« Amicale, mais très nerveuse », Ivy tente désormais de reprendre confiance en l’être humain. Les bénévoles savent qu’avec de la patience et de l’amour, ils arriveront à leurs fins. « Elle a été prise en charge par nos soins, elle se porte bien et a pris du poids, ce qui est une excellente nouvelle », se réjouit la responsable de la RSPCA.

L’enquête se poursuit

L’abandon d’Ivy a été immortalisé grâce aux caméras de surveillance de la rue, mais celles-ci n’ont pas encore permis d’identifier son ancien propriétaire. « La personne n’est pas reconnaissable, on la voit derrière un buisson en train de déposer la caisse, poursuit Mel Froude. Nous espérons qu’un membre du voisinage pourra nous aider à découvrir ce qui s’est réellement passé. »

A lire aussi : Un Berger Allemand retraité de l'armée et son maître-chien vivent d'émouvantes retrouvailles à l'aéroport

RSPCA

De plus, Ivy n’est pas équipée d’une puce électronique, ce qui rend l’enquête plus difficile, mais les membres de la RSPCA ne souhaitent pas lâcher l’affaire pour autant. Ils ont mis une ligne téléphonique à disposition des éventuels témoins de l’abandon d’Ivy.