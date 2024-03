Par amour pour leur chienne âgée déprimée depuis qu’elle perd la vue, ils lui offrent une opération révolutionnaire

En prenant de l'âge, Ellie est devenue partiellement aveugle. Une condition qu’elle avait du mal à accepter et qui la terrait dans une grande déprime. Parce qu’ils ne supportaient plus de la voir ainsi, ses maîtres l’ont conduite chez le chirurgien pour lui faire retrouver la vue.

Ellie est une femelle Leonberg de 9 ans très aimée par son propriétaire Richard Tame. Elle a commencé à perdre la vue ces derniers mois, ce qui l’a progressivement plongée dans l’obscurité. La pauvre avait perdu toute sa joie de vivre, alors son maître a décidé d’agir. Il lui a programmé une intervention chirurgicale au sein de la clinique Eye Vet, dans le Cheshire (Royaume-Uni).

Ellie comblait Richard depuis que celui-ci l’avait adoptée environ 3 ans auparavant. À l’époque, elle était âgée de 6 ans et débordait de vitalité. Mais au fil du temps, l'homme a remarqué un changement au niveau de ses yeux. Lesquels s’assombrissaient au fil des jours. Finalement, une cataracte lui a été diagnostiquée et condamnait sa vision.

© Richard Tame

Un incident déterminant

Ellie a commencé à se cogner contre diverses choses dans la maison. Un jour, elle a renversé l’autre jeune chien du foyer et s’est renfermée sur elle-même suite à cet événement : « Elle était tellement déprimée après avoir marché sur Kashi, notre chiot [...] C'était un accident, mais Kashi était encore petit et il a crié, ce qui a fait reculer Ellie » déclarait Richard à Cheshire Live.

La senior n’osait plus rien faire et a fini par perdre le moral. Son propriétaire aimant s’est donc renseigné sur les moyens possibles pour qu’elle puisse voir à nouveau et a pris contact avec la clinique d’ophtalmologie Eye Vet. Laquelle a programmé une opération pour soigner Ellie.

© Richard Tame

Un second souffle

L’intervention chirurgicale, dirigée par Iona Mathieson, a été réalisée avec succès. Après sa convalescence, Ellie a retrouvé la vue, mais surtout son âme de chiot. Elle s’est effectivement remise à courir et s’amuser avec Kashi : « C'est une chienne charmante et c'est formidable de savoir qu'elle joue avec le chiot Kashi. Ils ont l’air de passer de merveilleux moments ensemble » affirmait Iona Mathieson.

Plutôt que de laisser sa chienne âgée dépérir, Richard a tout fait pour la voir s’épanouir à nouveau. Une initiative qui a changé le quotidien du toutou et qui lui permet de profiter de la vie comme il l’a toujours fait.