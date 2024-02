Un chien transi de froid et perdu depuis 8 jours se réfugie dans un jardin où son congénère lance l'alerte

Les propriétaires de Lucy craignaient le pire après la survenue d’une grosse tempête de neige alors que cette chienne était en fugue. Ils ignoraient où elle était, comment elle se portait et ne savaient d’ailleurs même pas si elle était toujours en vie. C’est un autre chien qui, par sa vigilance, a apporté le soulagement à cette famille.

Depuis plus d’une semaine, les propriétaires d’une chienne appelée Lucy la recherchaient désespérément alors qu’il faisait très froid, qu’il ventait et qu’il neigeait abondamment dans la région. Ils ont fini par la retrouver saine et sauve grâce à l’un de ses semblables, rapportait WEAU.

Le jeudi 11 janvier, Lucy et ses maîtres venaient tout juste de rentrer chez eux à Mequon, dans l’Etat du Wisconsin (Etats-Unis). Une vingtaine de minutes après leur arrivée, Lisa Haller et son mari ont ouvert la porte pour sortir les poubelles. La chienne au pelage noir marqué de blanc a profité de l’aubaine pour s’échapper et s’aventurer dans le quartier.



Quand sa famille s’en est aperçue, il était déjà trop tard ; Lucy avait totalement disparu de leur champ de vision. Ses humains l’ont cherchée en vain, puis leur inquiétude n’a fait que s’aggraver en pensant à la violente tempête de neige annoncée pour le lendemain.

La température était bien en-dessous de zéro, les vents allaient en se renforçant et la neige tombait abondamment. Comment Lucy allait-elle pouvoir survivre à l’errance dans de telles conditions ?

Les interrogations et la préoccupation ont hanté la famille de Lucy pendant 8 longs jours. Jusqu’à ce qu’une autre habitante de Mequon les appelle très tôt le matin du vendredi 19 janvier.

A l’autre bout du fil, Diane Gehl leur annonçait la nouvelle qu’ils espéraient tant entendre ; Lucy a été retrouvée.

Un heureux dénouement grâce à un autre chien

Un peu plus tôt, Diane Gehl avait été interpellée par les aboiements inhabituellement insistants de son chien. Quelque chose mettait ce dernier dans un état de grande agitation et elle voulait savoir ce que c’était. Elle avait commencé par le faire rentrer, avant de regarder par la fenêtre. C’est là qu’elle a vu un autre canidé roulé en boule dans un coin du jardin, au pied du mur, tentant désespérément de se protéger du froid.



La maîtresse des lieux savait qu’une chienne appelée Lucy était recherchée, mais avait du mal à croire qu’il s’agissait du même animal, vu les conditions extrêmes qu’elle venait de traverser. Elle a tout de même contacté Lisa Haller et a ainsi eu la confirmation que c’était bien Lucy.

Ses maîtres sont aussitôt venus la chercher. Ils étaient émus en la retrouvant et pleins de gratitude à l’égard de Diane Gehl et de son chien. « Nous serons éternellement reconnaissants, dit Lisa Haller. Nous sommes reconnaissants envers les gens qui l'ont retrouvée. »