L'adorable réaction d'un chien au passé douloureux qui découvre les joies de la neige (vidéo)

Quand on voit Reggie en pleine forme, débordant de bonheur et s’amusant dans la neige, on aurait du mal à croire que ce chien était dans un état critique quelques années plus tôt. Sa nouvelle vie, à 3500 kilomètres de l’endroit où il est né, il la doit à une vétérinaire au grand cœur.

Reggie vit une véritable renaissance. Ce chien de 9 ans qui revient de loin est le protagoniste d’une vidéo touchante où on le voit jouer dans la neige pour la première fois de son existence. Son histoire est tout aussi émouvante et elle est rapportée par Newsweek.

Si Reggie habite aujourd’hui le Michigan (Etats-Unis) après être passé par la Caroline du Nord, c’est à des milliers de kilomètres de là et dans un environnement totalement différent qu’il a vu le jour.



@wackdog / TikTok

Il n’était encore qu’un tout jeune chiot de 4 mois quand il avait rencontré Aly, vétérinaire, à Saint-Christophe-et-Niévès. La praticienne était alors étudiante dans cet Etat insulaire des Caraïbes et avait porté secours au canidé qu’elle avait trouvé dans un « état grave ».

Reggie était seul dans une casse, grièvement blessé à la mâchoire, cachectique et souffrait de maladies parasitaires. Soins, transfusion de sang et opérations lui avaient permis de remonter progressivement la pente alors que ses chances de survie paraissaient extrêmement réduites. Sa volonté de s’accrocher à la vie et la détermination de sa bienfaitrice avaient prévalu.

Sa guérison avait connu des hauts et des bas, mais il n’avait jamais perdu son entrain. Aly l’a sauvé et adopté, mais il constituait aussi pour elle une formidable source d’inspiration.

Reggie s’est aussi mis au service d’autres créatures en détresse. « Sur l'île, nous avons accueilli et sauvé de nombreux animaux locaux, explique la vétérinaire. Reggie nous a aidés à prendre soin de chacun d’entre eux. Il est notre aîné […] et est aimé et respecté par tous les autres. »

« La neige attendait qu'il guérisse »

Aujourd’hui, il est totalement rétabli et déborde d’énergie et d’affection pour sa famille. Il a récemment vécu une expérience inédite pour lui et qu’il n’oubliera pas de sitôt : la neige. C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous :

Reggie est d’autant plus heureux de gambader dans la poudreuse qu’il a retrouvé sa mobilité après une récente intervention chirurgicale pour des lésions ligamentaires au genou. Il avait dû être mis au repos pendant 12 semaines.

Pour Aly, ces flocons ne pouvaient pas mieux tomber. « Nous n'avions pas eu de neige à Noël et nous nous disions en plaisantant que la neige attendait qu'il guérisse », conclut-elle.