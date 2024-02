Ce chien utilise la chatière comme poste d'observation et prend sa mission de surveillance du voisinage très au sérieux (vidéo)

Les habitants du quartier peuvent dormir sur leurs 2 oreilles. La vigie sur 4 pattes veille sur leur sécurité depuis son poste d’observation favori et rien ne perturbera sa vigilance. Depuis que le chien Loki a découvert cette petite trappe dans la porte de la maison de ses maîtres, il ne peut plus s’en passer.

Le Braque Hongrois à poil court, plus simplement appelé Vizsla, est un chien traditionnellement élevé pour la chasse, mais ses qualités en font également un excellent compagnon pour toute la famille. La race est en effet décrite comme étant attachante, vive et amicale. Ses représentants sont visiblement aussi très curieux. S’agissant de Loki, en tout cas…

Ce dernier s’est autoproclamé vigie du quartier depuis qu’il a découvert la chatière que comporte la porte d’entrée principale de la maison de ses maîtres. Même s’il ne peut y passer que les yeux et le museau, cette ouverture est le poste d’observation parfait pour lui, d’autant plus qu’il lui permet de voir sans être vu.



@loki_vizsla / TikTok

Loki passe tous les jours et les soirs de longs moments à observer ce qui se passe dehors depuis cette lucarne dont il n’arrive plus à se détacher. C’est ce que l’on peut voir dans cette vidéo postée sur le compte TikTok qui lui est consacrée. Mise en ligne le 17 janvier 2024 et relayée par Newsweek, elle a déjà suscité des milliers de vues sur le réseau social.

« Je suis tellement reconnaissant envers mes humains pour avoir mis ce trou d'espionnage pour moi », peut-on lire dans cette vidéo où le chien paraît totalement absorbé par le spectacle qu’il contemple par le biais de la chatière. Lui n’en a que faire que cette dernière ne lui est pas destinée. Il l’a adoptée et personne ne l’empêchera de s’en servir à sa guise.

Les amis de Loki

Loki n’est pas le chien de la famille. L’autre, arrivé bien avant lui d’ailleurs, est un Husky Sibérien. On peut le voir s’amuser avec lui dans cette autre vidéo où le Vizsla n’était encore qu’un tout jeune chiot.

Cette joyeuse maisonnée comprend également un chat roux. Ce qui explique la présence de la chatière. Lui aussi est le compagnon de jeu de Loki, comme on peut le voir ci-dessous :

A lire aussi : Une chienne « adopte » un chat trouvé dans la rue et noue avec lui la plus belle des amitiés (vidéo)