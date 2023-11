Plus de 30 chiens et leurs maîtres rassemblés pour dire au revoir à une dame âgée très spéciale à leurs yeux

Depuis 2 décennies, une octogénaire allait à la rencontre des chiens promenés par leurs humains pour leur témoigner son affection. Entre compliments et friandises, les canidés étaient gâtés par cette personne au grand cœur pour qui ces rencontres constituaient un rituel immuable. Elle n’est hélas plus en mesure de le poursuivre, mais ses amis ont tenu à lui dire au revoir lors d’un rassemblement surprise.

On la surnomme la « dame aux friandises pour chien ». Cela faisait 23 ans que les propriétaires canins et leurs compagnons à 4 pattes habitant Skipton (Yorkshire du Nord, Angleterre) et ses environs la rencontraient lors de leurs promenades quotidiennes.

Irene Longstaff, 89 ans, avait effectivement l’habitude de leur adresser des mots gentils et de leur offrir des friandises en se baladant le long du canal. « Irène est une amoureuse des animaux qui n'a pas pu avoir son propre chien depuis des années maintenant, alors elle gâte les chiens des autres », explique sa petite-fille Angela Heather, 47 ans, à la BBC.



Au fil des années, elle est devenue une figure incontournable des lieux. Elle est très appréciée des maîtres, de leurs chiens et de la communauté en général.



Malheureusement, Irene Longstaff ne pourra plus voir ses amis canidés. D’après Angela Heather, elle doit désormais vivre dans une résidence pour séniors. Toutefois, avant son départ, sa petite-fille lui a réservé une belle surprise.

Elle a organisé un rassemblement sur son lieu de promenade habituel. 35 chiens et une soixantaine de personnes ont répondu à l’invitation le samedi 11 novembre 2023. Ils étaient tous là pour la remercier pour toutes ces années de générosité, de bienveillance et d’amour envers les toutous.

Bouquets de fleurs et douceurs pour la « dame aux friandises pour chien »

« Certaines personnes sont venues sans chien et d’autres en ont emprunté. Mamie a reçu des bouquets de fleurs et des douceurs », raconte sa petite-fille, qui prenait soin d’elle depuis 4 ans.

Sa grand-mère lui a confié qu’elle était « époustouflée » par tous ces témoignages de sympathie et de gratitude.

Les propriétaires penseront évidemment à elle chaque fois qu’ils marcheront aux côtés de leurs chiens sur les rives du canal. Leurs animaux de compagnie ne l’oublieront pas de sitôt non plus.