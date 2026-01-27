Triste d'être ignoré lors d'un événement d'adoption, ce petit chien retrouve le sourire grâce à une simple vidéo

Si Rufus était doué de parole, il aurait supplié les adoptants potentiels de poser le regard sur lui et de lui donner une chance. Lors d’un événement d’adoption organisé aux États-Unis, le chien n’a attiré personne… Jusqu’à ce qu’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux change son destin.

Rufus, un Shih Tzu âgé d’environ 2 ans lors de son arrivée au refuge pour animaux de Carson (Californie), a été sauvé de l’errance. Comme le souligne Newsweek, nous n’avons pas vraiment d’informations sur le passé de cette adorable boule de poils.

Au sein de la structure d’accueil, l’ex-va-nu-pattes semblait se languir de la vie de famille. « Un dimanche où j'étais là-bas, je l'ai vu dans son chenil et il semblait avoir tellement besoin d'interaction humaine, que je l’ai emmené dans l’aire de jeux », confie une bénévole nommée Jan Vega.

Un échec total

Déterminée à aider ce petit chien, la bonne samaritaine a non seulement diffusé quelques vidéos sur les réseaux sociaux afin de booster sa visibilité, mais s’est également constituée famille d’accueil.

3 semaines après son arrivée dans ce nid douillet, loin du stress du refuge, Rufus a été emmené à un événement d’adoption. Jan espérait de tout son cœur lui trouver la famille idéale. Mais malgré son petit pull vert, son bandana et sa joie de vivre, le Shih Tzu n’a suscité l’intérêt de personne.

Dans une vidéo publiée sur TikTok, on peut voir Rufus observer l’événement avec des yeux pleins d’espoir. Mais le cœur de sa bienfaitrice s’est brisé, quand elle a dû le ramener dans son « petit appartement ». Aucun visiteur n’avait donné de chance à ce petit chien.

© @hicarsondogss / TikTok (capture d'écran)

« Nous sommes si heureux et reconnaissants »

À sa grande surprise, la vidéo est devenue virale. En effet, elle a été vue plus de 946 00 fois depuis sa mise en ligne et récolté 223 000 mentions « j’aime ». De nombreuses personnes ont été émues par l’histoire de Rufus et ont apporté leur soutien. « Je vais fondre en larmes. Il est tellement mignon », écrit une utilisatrice du réseau social. « Comment se fait-il qu'il n’ait pas été choisi », commente un autre internaute.

Rassurez-vous, peu de temps après la publication de cette vidéo, Rufus a reçu la nouvelle tant attendue. « Le refuge a été submergé par le nombre de demandes d'adoption, déclare Jan, j'ai moi aussi reçu plus de 50 messages à son sujet. C'était incroyable de voir comment une simple vidéo TikTok allait littéralement changer la vie de ce petit chien. »

C’est un couple, qui vivait déjà avec un Shih Tzu, qui a officiellement adopté Rufus (rebaptisé Bino). « Bino est tellement heureux et s'est très vite adapté à sa nouvelle maison, conclut Jan au comble de la joie, j’aimerais que ce soit le cas pour tous les chiens. Les refuges sont pleins, les associations de protection animale sont débordées. Il faut que davantage de personnes adoptent des animaux ou deviennent familles d’accueil ! […] Nous sommes si heureux et reconnaissants qu'il ait trouvé le bonheur. »