Lassés de voir les chiens de sa ville privés de liberté, un jeune scout de 17 ans construit seul un parc pour les aider à s'épanouir

À Montevideo, dans le Minnesota (États-Unis), les chiens n’avaient aucun endroit où courir et jouer entre eux. Alors Jaxon Wagner, un jeune scout, joueur de football américain, musicien et grand passionné des chiens, a décidé de prendre le taureau par les cornes en élaborant un projet de parc canin. Après avoir recueilli plusieurs témoignages de propriétaires de chiens, dessiné un plan et discuté avec les autorités locales, il a fini par obtenir un terrain et une autorisation de faire des travaux légers. Avec l’aide de ses amis, il s’est donc mis au travail rapidement. “C'était mon objectif depuis le premier jour. Mais je ne pensais pas que je mènerais un jour un projet aussi important”, a-t-il raconté lors d’un entretien accordé à CBS News.

© CBS News

Un projet de longue haleine

Dans le même temps, Jaxon a lancé une collecte de fonds qui lui a permis de rassembler 16 000 dollars (soit près de 15 000 euros) ! Avec cet argent, il a pu acheter les matériaux nécessaires à la création du parc. “Je ne savais pas comment installer une clôture, mais maintenant je le sais. J'ai regardé quelques vidéos YouTube et j'ai compris”, a confié le jeune homme avec fierté. Après 2 longues années de dur labeur, le Bark Park a enfin pu ouvrir ses portes en octobre 2024 et il connaît déjà son lot d’habitués !

Mark Christianson, propriétaire d’une petite chienne, est heureux de pouvoir enfin laisser sa boule de poils jouer librement avec des congénères. “Maintenant je peux la sortir sans qu’elle ne rentre avec des lampourdes (mauvaise herbe qui accroche le pelage) ou de la boue sur elle. Je ne me fais plus gronder par ma femme en rentrant à la maison”, plaisante-t-il.

© CBS News

“J'ai beaucoup appris”

Quant à Jaxon, il se dit fier d’avoir mené son projet à bien et reconnaissant pour toute l’aide qu’il a reçue. “Je trouve cela génial. Je suis vraiment reconnaissant envers toute la communauté qui a été d'une grande aide dans tout ce processus. C'était super amusant à faire. J'ai beaucoup appris, j’ai rencontré tant de gens formidables et vécu des choses que je n'aurais jamais pensé vivre”, a-t-il conclu le sourire aux lèvres.

A lire aussi : Une chienne disparaît dans la nature pendant 9 jours avant de sonner à la porte de sa maîtresse la veille de Noël (vidéo)

© CBS News