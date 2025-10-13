Percutée par une voiture et gravement blessée, cette chienne a pu compter sur la générosité d’un couple qui a vidé son budget de mariage pour la sauver

Lorsque Emily Roberts et Dylan McCay sont tombés sur une annonce Facebook évoquant le cas d’une petite chienne percutée par une voiture et en grande détresse, ils n’ont pas hésité bien longtemps à lui venir en aide, quitte à utiliser tout leur budget mariage…

Emily Roberts et Dylan McCay , originaires de l’Arkansas, sont fous amoureux depuis maintenant très longtemps. Aussi, en 2024, ils ont décidé de se fiancer et de mettre le plus d’argent possible de côté afin de se financer un beau mariage. Mais le destin en a décidé autrement pour eux… En furetant sur les comptes Facebook de leur voisinage, le 31 octobre dernier, ils sont tombés sur un appel à l’aide très urgent concernant une femelle Goldendoodle qui venait d’avoir un grave accident. Sans réfléchir, Dylan a immédiatement décidé de se porter volontaire. “Il avait plu toute la journée et elle était trempée. J'ai rassemblé des serviettes et des couvertures et je me suis précipité vers les lieux”, a-t-il expliqué lors d’un entretien accordé à People .

© Emily Roberts / Facebook

Quand on aime on ne compte pas

Une fois sur place, le jeune homme a constaté avec horreur le tragique état de la boule de poils. “Elle avait les pattes arrière couvertes de sang et elles semblaient cassées… Elle frissonnait et toussait également”, a-t-il détaillé. Le cœur brisé devant ces images, Dylan et Emily ont pris une grande décision. “Nous avons décidé à ce moment-là de faire tout ce qui était nécessaire pour aider cette chienne. Elle méritait une chance dans la vie”, ont-ils assuré.

Ainsi, ils ont donc consulté un vétérinaire qui a découvert que la chienne, baptisée Acklin, avait les 2 fémurs fracturés. Sans puce d’identification, il était néanmoins impossible de retrouver ses propriétaires et de la soigner… Mais c’était sans compter sur la générosité des amoureux. “Nous avons retiré l'argent de notre fonds de mariage et de nos économies globales pour financer ces soins. Cela dit, nous sommes joyeux et excités à l'idée de pouvoir sauver cette merveilleuse fille et de lui offrir la meilleure vie qu'elle puisse imaginer”, a déclaré Dylan McCay.

En tout, l’opération et les divers soins d’Acklin ont coûté entre 10 000 et 15 000 euros au couple. Une cagnotte avait à l’époque été ouverte pour leur venir en aide.

Depuis, Acklin a été définitivement adoptée par Dylan et Emily qui ont également choisi de la renommer Maple.