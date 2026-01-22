Une femme pose une chatière pour ses animaux, mais découvre une invitée surprise dans sa maison (vidéo)

Poser une chatière est souvent pratique, même quand on a un chien. Michal Ruth a installé ce dispositif pour ses 2 compagnons fidèles, mais ils n’ont pas été les seuls à en profiter… En effet, la boule de poils des voisins a décidé d’en profiter également !

Michal Ruth est l’heureuse adoptante de 2 toutous, Jett et Jenna. Récemment, elle a fait installer une chatière pour faciliter leurs allers-retours dans le jardin. Alors qu’ils s’y habituent doucement, une autre boule de poils a découvert ce système pratique et a décidé d’en profiter immédiatemment.

Comme le rapporte le média Pet Helpful, Michal a surpris une femelle Boxer ne lui appartenant pas dans sa maison. L’intruse, joyeuse et amicale, s’est même faufilée dans la chambre pour la saluer.

La chienne des voisins

Dans une vidéo publiée sur le célèbre réseau social TikTok, on découvre que le toutou a déjà une famille. Il appartient aux voisins de Michal. Après avoir détruit la clôture du jardin, l’animal s’est introduit chez elle et a naturellement utilisé la chatière de Jett et Jenna. Ces dernières n’ont vraiment pas eu l’air gênées de sa présence, tout comme Michal qui l’a pris avec humour en disant qu’elle avait adopté un nouveau chien.

Depuis sa mise en ligne, le clip a été vu plus de 167 000 fois et a récolté 18 000 mentions « j’aime ». « J’ai comme l’impression qu’elle ne va pas trop se soucier des règles », commente une internaute. « C’est un Boxer, tu as un ami pour la vie et il le sera à chaque occasion. Quelle chance », écrit un autre utilisateur du réseau social. « Les Boxers sont les meilleurs », renchérit un amateur de la race.

A lire aussi : L’adorable vidéo de 2 grands chiens surexcités en retrouvant le frère Chihuahua après ses vacances (vidéo)

Une habituée de la maison

Dans la section dédiée aux commentaires, on apprend également que Michal connaît bien la chienne, répondant au nom de Billie, et la garde occasionnellement quand ses adoptants partent en voyage. De plus, elle accompagne toujours Jett et Jenna au parc canin local.

Dans une autre vidéo, on voit Billie confortablement allongée dans le canapé de Michal, à l’instar d’un membre de la famille. « Vos chiens ont amené une amie pour regarder la télé », souligne avec humour un internaute.