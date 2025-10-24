Un homme âgé et handicapé préfère vivre dans la rue que d’abandonner son chien, pas autorisé dans les logements

À 74 ans et retraité militaire, Terry Campbell aspirait à un minimum de confort dans son quotidien. Tout a basculé le jour où des squatteurs ont pris possession de son logement et qu’il s’est retrouvé sans abri. Il a eu des propositions pour se loger, mais à chaque fois, les chiens n’étaient pas autorisés. Étant très proche de son toutou, il préfère dormir dans une tente que de le laisser tomber.

Terry Campbell, un vétéran de 74 ans, vit dans une tente depuis environ 6 semaines. Il n’a plus eu la possibilité de réintégrer son ancien logement lorsque des squatteurs dangereux s’y sont installés. Sa femme, son chien Poppy et lui ont donc quitté les lieux et ont cherché un logement provisoire à Weymouth (Angleterre). Malheureusement, les règles étaient très strictes pour la location : pas de chien autorisé.

Dans un témoignage rapporté par le Dorset Echo , le septuagénaire a précisé que des dealeurs s’étaient installés dans son ancien logement, le mettant à la porte avec son épouse et leur Jack Russell. Un choc pour la famille, qui a souhaité s’éloigner de cette histoire en cherchant une habitation dans une autre commune, loin de tout.

Alfie Lumb

Un septuagénaire à la rue

Au départ, Terry et son amie ont souhaité louer un appartement de façon temporaire, le temps de se retourner. Malheureusement, à chaque fois qu’il proposait leur candidature, les propriétaires refusaient de les héberger, car ils avaient un chien. Pour l’homme, il était évident qu’il ne se séparerait jamais de Poppy, alors il a préféré rester sans abri.

Alfie Lumb

L’homme s’est procuré une tente et l’a installée dans la campagne pour y vivre avec le canidé le temps de trouver une solution. Sa compagne, quant à elle, est hébergée dans un hôtel. Une situation insupportable pour l’ancien militaire, qui ne demande qu’à retrouver une vie normale : « J'ai 74 ans, je ne devrais pas être dans cette situation. J'ai entendu dire qu'il y a des gens avec des chiens dans les hôtels, alors je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas la garder. Tout ce qu'on veut, c'est un endroit où vivre. On veut juste être ensemble, pas séparés », déclarait l’homme.

A lire aussi : Epuisée par 400 nuits au refuge, une chienne s'endort dans la voiture lors d'une virée avec une bénévole émue par sa réaction (vidéo)

Après avoir diffusé son histoire, le couple a été mis en contact avec une association locale et espère que sa situation évoluera prochainement.