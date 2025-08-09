Après 10 longues années en refuge, ce gentil chien oublié est invité pour un séjour dans un hôtel de luxe qui transforme sa vie (vidéo)

Beaucoup pensaient que Thor, un ancien chien errant, finirait ses jours dans le refuge où il a passé plus de 10 ans à attendre un foyer. Une invitation dans un hôtel de luxe allait toutefois changer le cours de sa vie.

Abandonné dans la rue à l’âge de 2 ans, Thor a été pris en charge par la CPA de Sa Coma, un refuge pour animaux situé sur l'île espagnole d'Ibiza. Malgré sa personnalité « loyale, douce et merveilleusement affectueuse », le pauvre toutou y a attendu plus d’une décennie avant d’attirer l’attention d’une famille. C’est une expérience inattendue qui allait le mettre en lumière et lui permettre de changer enfin son destin.

Un séjour de rêve

Lorsque Joanna Ramonell, directrice du marketing du Nobu Hotel Ibiza Bay, un hôtel de luxe de l’île, a lancé un nouveau programme pour chouchouter les clients canins, elle a immédiatement pensé aux pensionnaires de la CPA de Sa Coma, et en particulier à Thor, pour tester l’expérience.

© Miguel Perez / People

Nommé « Tails of Talamanca », le programme propose notamment un menu gastronomique pour chiens créé par le chef cuisinier de l’hôtel, des lits en mousse à mémoire de forme, des produits de toilettage biologiques, des soins de spa pour chiens et un accès privilégié aux endroits les plus adaptés aux toutous d'Ibiza.

© Miguel Perez / People

« Nous avons accueilli plusieurs chiens de refuge de Sa Coma au Nobu Ibiza Bay, nos premiers invités VIP pour cette nouvelle expérience canine. Ils ont dégusté notre nouveau menu en chambre, testé les lits, profité du soleil et nous ont conquis », a raconté Joanna Ramonell à People.

© Miguel Perez / People

Thor, de son côté, a beaucoup apprécié le menu gastronomique. « Mais ce qui l'a vraiment enthousiasmé, c'est l'attention et l'affection qu'il a reçues de la part de l'équipe. […] Il a également semblé très séduit par le lit à mémoire de forme, qu'il a apprécié depuis le confort de sa terrasse privée », a expliqué son hôte.

Un tournant décisif dans la vie de Thor

Cette expérience inédite a attiré l’attention de plusieurs médias qui ont publié des articles et diffusé des spots télévisés sur le test, braquant ainsi les projecteurs sur les toutous en quête d’un foyer.

« La visibilité de sa visite – sur les réseaux sociaux et même à la télévision – a permis au charme de Thor de rayonner bien au-delà de l'hôtel. Ce fut un magnifique moment de révélation qui a contribué à réécrire son histoire », assure Joanna Ramonell.

© Miguel Perez / People

Quelques jours après la visite de Thor au Nobu Hotel Ibiza Bay, le refuge a en effet commencé à recevoir de nombreuses demandes d'adoption et parmi elles, la candidature du foyer idéal.

Aujourd’hui, Thor a enfin une maison et il profite d’« une belle vie libre dans la campagne d'Ibiza, entouré d'amour, de nature et de 3 compagnons canins ». Un magnifique épilogue pour ce gentil toutou !