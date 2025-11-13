Bien décidé à se rapprocher de sa grande soeur Golden Retriever, ce petit chaton n’a pas hésité à user de son charme pour créer un lien (vidéo)

Bien que les Golden Retrievers soient des chiens particulièrement sociables et joueurs, il peut arriver qu’ils soient également sensibles et peureux. C’est le cas de Clara, une adorable petite femelle qui n’a pas tellement apprécié l’arrivée d’un petit frère félin dans sa famille. Mais c’était sans compter sur la détermination de ce dernier à se rapprocher de sa nouvelle sœur…

Intégrer un chat dans la famille peut parfois être une véritable mission, notamment lorsque l’on a déjà un chien. Pour les humains de la jolie Clara, une jeune femelle Golden Retriever , cela n’a pas été une mince affaire… Cow, un adorable matou noir et blanc, est issu d’un sauvetage. Lorsqu’il est arrivé dans sa nouvelle famille, il était particulièrement maigre et était atteint d’une lourde infection oculaire. Alors quand il s’est approché de Clara pour la première fois, cette dernière s’est enfuie en courant. Mais Cow était visiblement bien décidé à forcer le lien avec sa grande sœur. Les jours suivants, il n’a pas hésité à continuer d’aller vers elle, à tel point que la chienne a peu à peu commencé à prendre l’habitude de sa présence, allant même jusqu’à rester quelques secondes auprès de lui pour le sentir.

© @goldensdigger / TikTok

“Les meilleurs amis du monde”

Sur le compte TikTok dédié à ses animaux, la jeune maîtresse de Cow et Clara a tenu à poster une vidéo retraçant l’évolution de la relation entre le chaton et la chienne. En quelques jours à peine, la séquence est devenue virale et a même été relayée par plusieurs médias, dont Parade Pets . Aujourd’hui, elle comptabilise plus de 3 millions de vues et plus de 190 700 likes ! “Mon Golden Retriever a toujours été là quand mon chat était malade, et maintenant qu’il est complètement rétabli, ils sont vraiment les meilleurs amis du monde !”, peut-on lire en légende de la vidéo.

© @goldensdigger / TikTok

Au fur et à mesure des différentes séquences, on découvre en effet que Clara et Cow sont de plus en plus proches. Des séances de jeu un peu hésitantes aux repas partagés puis aux câlins enflammés, il n’y a eu qu’une dizaine de jours !

Inséparables

Dans les commentaires, les internautes ont été très nombreux à succomber face à la mignonnerie du lien entre Cow et sa grande sœur. “C'est une Golden. Bien sûr, qu’ils sont devenus amis en un rien de temps !!! Les Golden sont les meilleurs de tous les temps !”, assure l’un d’entre eux avec enthousiasme.

© @goldensdigger / TikTok