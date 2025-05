En arrivant dans leur Airbnb, ils découvrent une chienne seule et des consignes étranges pour prendre soin d’elle

Milky et sa compagne pensaient profiter d’un week-end romantique en tête-à-tête. En poussant la porte du logement qu’ils avaient réservé, ils ont remarqué qu’un chien se trouvait à l’intérieur et ont d’abord pensé qu’il avait été abandonné. Toutefois, en contactant le propriétaire des lieux, ils ont compris qu’il n’en était rien et qu’il vivait bien sur place.