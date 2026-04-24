Un guide touristique descend un canyon sans équipement pour sauver une chienne et la réunir avec sa famille (vidéo)

Alors qu’il conduisait un groupe de touristes au Cañón de los Perdidos au Pérou (« canyon des perdus »), un guide touristique nommé Emilio Huisa Tapia a aperçu une chienne coincée à plusieurs mètres en bas. L’homme courageux n’a pas hésité un seul instant avant de lui porter secours, et l’a rendue à sa famille.

C’était une journée ordinaire pour Emilio Huisa Tapia, jusqu’à ce qu’il aperçoive un groupe de personnes paniquées au bord d'un canyon. Comme le révèle The Dodo, le guide touristique qui conduisait des visiteurs au Cañón de los Perdidos a compris qu’un accident s’était produit, puis a découvert une boule de poils en bien mauvaise posture.

« Quand je suis arrivé, la chienne était déjà tombée en bas, raconte-t-il à nos confrères d’outre-Atlantique, personne n’osait l'aider, de peur de tomber eux aussi. Alors, j'ai pris l'initiative : j'ai soigneusement repéré le meilleur chemin pour descendre et je suis descendu. Elle était ravie de me voir. »

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© @emilioleht / TikTok (capture d'écran)

« Cet homme est un vrai ange »

Dans une vidéo publiée sur TikTok, on peut voir le guide touristique escalader les parois abruptes pour récupérer l’animal sans aucun équipement. Le clip, qui a été vu 1,8 million de fois et a récolté plus de 206 000 mentions « j’aime » depuis sa mise en ligne le 7 avril, a suscité de nombreuses réactions. « Waouh, quel sauvetage ! Cet homme est un vrai ange », écrit une internaute. « Oh mon Dieu, vous êtes un héros ! », commente un autre utilisateur du réseau social.

« Finalement, tout le monde a été réuni, a confié Emillio, après avoir sauvé la chienne, je l’ai rendue à ses propriétaires. » Cet incident rappelle l’importance de la tenue en laisse dans ces lieux dangereux. « Prenez bien soin de vos animaux de compagnie, a conclu le guide héroïque, parce qu’ils font partie de nos vies. »

Le conseil de Woopets : comment savoir si votre chien va bien après une chute ?

Si votre chien est victime d’une chute, nous vous invitons à garder votre calme et à évaluer son état. Inspectez visuellement son corps pour repérer les éventuelles blessures. Si votre petit compagnon gémit ou respire rapidement, il souffre peut-être de douleurs. Une fracture est certainement présente en cas de membre plié ou déformé. De même, faites attention à la couleur de ses gencives : une pâleur inhabituelle peut signaler un saignement interne ou un état de choc, qui constitue une urgence.

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Une plaie ouverte ? Essayez de faire un pansement pour éviter d’aggraver son état, avant de l’emmener chez le vétérinaire. Les coupures superficielles peuvent être nettoyées avec de l’eau. Pour les saignements abondants, exercez une pression sur la peau avec une compresse propre. Si votre chien boite ou ne peut pas se relever, conduisez-le immédiatement chez un professionnel de la santé animale.

Quel que soit son état, nous vous recommandons vivement d’effectuer une visite de contrôle chez votre vétérinaire. Même s’il ne présente aucun signe visible après la chute, il peut être concerné par une blessure interne qui nécessite une prise en charge rapide.