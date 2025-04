Tombée au fond d’un canyon de 30 mètres, cette chienne est retrouvée vivante (vidéo)

On peut dire que certains chiens ont parfois une bonne étoile au-dessus de la tête. C’est le cas d’une jolie femelle Border Collie qui a bien failli perdre la vie au cours d’une simple visite au cœur du Colorado National Monument, aux États-Unis. Fort heureusement, la boule de poils et son humaine ont pu bénéficier d’une aide très précieuse.

Pour cette petite chienne, dont on ignore le prénom, et son humaine, la journée du 2 avril dernier aurait pu se terminer de façon tragique. En effet, en arrivant sur l’un des parkings du Plateau du Colorado, la jeune femme a voulu admirer la vue sur les impressionnants paysages désertiques en compagnie de sa meilleure amie à 4 pattes. Pour se faire, elle a ouvert la portière arrière de sa voiture afin de libérer sa chienne.

Trop excitée de pouvoir enfin se dégourdir les pattes, cette dernière est sortie en courant, ne se doutant pas qu’elle se dirigeait droit vers un précipice… Dans un post Instagram relayé par le média People, le bureau du shérif a donné plus de précisions sur l’incident. “Malheureusement, elle n'a pas compris le relief du canyon et s'est retrouvée à chuter de plus de 30 mètres avant d'atterrir sur une corniche”, peut-on lire en légende d’une vidéo du sauvetage.

Plus de peur que de mal

Choquée par la scène et terriblement inquiète pour sa chienne, la jeune femme s’est en effet empressée de contacter les secours. Rapidement, une équipe de l’association à but non lucratif Mesa County Search and Rescue s’est rendue sur place. Après quelques longues minutes d’efforts, l’adorable boule de poils noire et blanche a pu retrouver le haut du canyon, en toute sécurité. “Malgré sa longue chute, la chienne s'est relevée et a marché une fois que ses sauveteurs l'ont aidée à franchir le rebord. Son propriétaire, extrêmement reconnaissant, l'a immédiatement emmenée chez le vétérinaire d'urgence”, précise la publication Instagram. Une autre publication, faite par l’association cette fois, ajoute que “la propriétaire du chien a exprimé un immense soulagement et une immense joie en retrouvant son animal, qui semblait heureux et de bonne humeur”.

À l’issue de sa visite chez le vétérinaire et de ses divers examens, il a été révélé que la chienne n’a subi que quelques blessures mineures. “Il a été confirmé que la chienne ne souffre que de simples égratignures et de bosses mineures. Elle n’a pas d’os cassés ni de blessures internes”, peut-on lire dans la suite de ce second post.

Aujourd’hui, la chienne a regagné son domicile en pleine forme, pour le plus grand bonheur de son humaine qui n’oubliera jamais le courage et le dévouement de ses sauveteurs.