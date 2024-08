Connue comme guide touristique dans un cimetière, une chatte trouve enfin son foyer pour la vie

Close Up a toujours adoré vivre au milieu des légendes du cinéma dans le cimetière Hollywood Forever de Los Angeles (États-Unis). Pourtant, le temps était venu pour cette jolie minette au pelage noir d’éteindre les projecteurs et de trouver enfin un foyer aimant où passer sa retraite. Par chance, c’est son humaine favorite qui a choisi de l’accueillir chez elle !

Situé juste à côté des studios de Paramount Pictures à Los Angeles (États-Unis), le cimetière Hollywood Forever abrite les tombes de nombreuses personnalités du monde du spectacle. Comme le rapporte Cole & Marmalade, il est également connu pour son guide touristique unique : Close Up, une adorable chatte noire qui vit en ces lieux.

L’autre star du cimetière

Depuis plusieurs années, la minette est régulièrement aperçue courant joyeusement sur les tombes par des groupes de touristes et elle est même devenue l'une des célébrités favorites des visiteurs du cimetière.

Véritable chat de soutien émotionnel, elle sait faire rire ses admirateurs ou simplement rester assise en silence avec les familles en deuil.

Lorsque Karie Bible, une guide touristique, a rencontré pour la première fois la chatte, elle était « en train de se pavaner dans la crypte du réalisateur Cecil B. DeMille ». Karie avait alors décidé de la baptiser « Close Up » en référence à la célèbre phrase de l’actrice américaine Gloria Swanson : « Très bien, M. Demille, je suis prête pour mon gros plan [(« close up » en anglais)]. »

La minette s’était tout de suite attachée à elle et malgré l'allergie initiale de Karie aux chats, un lien unique s’était développé entre elles.

Une retraite bien méritée

À l’âge de 9 ans, Close Up commençait cependant à se lasser de cette vie en extérieur et elle envoyait des signaux indiquant qu'elle était prête pour la retraite. Elle essayait, par exemple, de monter dans la voiture de Karie pour rentrer à la maison avec elle. Un jour, c’est ce qui est vraiment arrivé et la chatte a immédiatement manifesté sa reconnaissance à sa nouvelle maman.

« Grande annonce ! Après de nombreuses années de service, j'ai pris ma retraite du cimetière et j'ai trouvé ma maison pour toujours avec Karie Bible. Lorsque j'ai emménagé, j'ai sauté sur sa poitrine pendant qu'elle dormait et j'ai placé mes moustaches et mon visage juste à côté des siens. J'ai commencé à ronronner. » a partagé Close Up sur son compte Instagram.

A lire aussi : La joie communicative de ces 2 chats heureux de revoir leur maître après le travail (vidéo)

Aujourd’hui, la minette à la retraite vit comme une reine. Elle a tous les jouets et toutes les couvertures douces dont elle pourrait rêver. La plupart de ses journées consistent d’ailleurs à dormir dans un lit moelleux, à jouer et à faire des câlins à sa maman.

© dianalundinphotography

Au cimetière Hollywood Forever, tout le monde regrettera de ne plus voir Close Up, mais la minette a décroché le rôle de sa vie, celle d’une chatte d’intérieure qui sera choyée jusqu’à la fin des temps.