La rencontre entre 2 Golden Retrievers et un paon donne lieu à un face-à-face insolite durant lequel chaque chien affiche une attitude différente (vidéo)

Les paons ne laissent personne indifférent avec leur magnifique plumage coloré. Les chiens ne sont pas insensibles non plus à leur charme. En tout cas, l’un des 2 Golden Retrievers dont il est question ici était complètement fasciné par l’oiseau croisé lors d’une balade. La rencontre n’a toutefois pas pris la tournure amicale qu’il espérait très probablement.

Gamja et Chip sont les chiens vedettes du compte Instagram « gamjamypotato » suivi par près de 250 000 followers. Ces Golden Retrievers vivent en Californie (Etats-Unis) avec leur propriétaire d’origine coréenne. Gamja signifie d’ailleurs pomme de terre en coréen.

Récemment, la jeune femme avait emmené ses compagnons à 4 pattes en promenade quand leur route a croisé celle d’un paon. Ce dernier traversait la rue le plus tranquillement du monde, puis s’est intéressé de très près aux canidés dès qu’il les a repérés.



gamjamypotato / Instagram

L’un des chiens semblait complètement obnubilé par le volatile aux couleurs chatoyantes. Son congénère, en revanche, était nettement moins emballé par le magnifique plumage arboré par le paon ; il a préféré se tourner vers sa maîtresse.

Curieux, l’oiseau s’est approché des chiens et s’est mis à les suivre. La propriétaire de Gamja et Chip a décidé de reprendre la promenade et a essayé de distancer le paon, mais celui-ci continuait de marcher sur leurs pas.



gamjamypotato / Instagram

Elle avançait d’autant plus difficilement que le chien captivé par le visiteur ne voulait absolument pas le quitter des yeux. Il devait sans doute se demander pourquoi il continuait de les suivre. Peut-être avait-il aussi le sentiment que le paon n’était pas si amical que cela finalement et se tenait donc prêt à s’interposer en cas de problème.

L’oiseau n’avait vraiment pas l'intention de déployer sa roue

Le paon ne les lâchait pas d’une semelle, ou plutôt d’un coussinet. Probablement agacé par le Golden Retriever qui le fixait constamment, il a fini par perdre patience et a bondi sur lui. Heureusement, ce n’était pas une véritable attaque et il n’y a eu aucune conséquence.

La maîtresse de Gamja et Chip est finalement parvenue à s’éloigner du paon, qui a préféré rebrousser chemin.

Quant au chien, il a pu rentrer à la maison avec ce sentiment de fierté de ne pas s’être laissé intimider et de ne pas y avoir laissé des plumes.

Voici la vidéo, relayée par PetHelpful :

A lire aussi : Un couple sauve un chien de refuge sur la liste d'euthanasie et lui offre la meilleure des vies (vidéo)