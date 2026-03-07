Terrifiée et cachée dans des buissons cette petite chienne perdue retrouve sa famille grâce à un avis de recherche

Restée introuvable malgré les recherches, Lionela a finalement été réunie avec sa famille grâce à la vigilance d’une bénévole et à un simple avis de recherche aperçu dans le quartier. Quelques jours après avoir été secourue, la chienne a ainsi retrouvé son foyer, laissant derrière elle la peur et l’errance.

Comme à son habitude, Suzette Hall, la fondatrice de Logan’s Legacy 29, n'a pas hésité une seule seconde à sauter dans sa voiture quand elle a reçu un appel urgent au sujet d'un chien en détresse. Il s'agissait plutôt d'une chienne.

Cette dernière était terrifiée, livrée à elle-même et cachée derrière des buissons. Malheureusement, Suzette Hall s'est retrouvée coincée dans les bouchons et avait peur de ne pas arriver à destination à temps. Elle a alors appelé la bénévole Kristina Ross, qui ne se trouvait pas loin de l'endroit indiqué et s'y est aussitôt rendue.

« Elle était là. Toujours assise dans ces buissons. Toujours aussi effrayée », raconte Suzette Hall à The Dodo . Kristina Ross n'a pas eu à se démener pour gagner la confiance de la petite chienne ; quelques friandises et sa voix douce ont suffi.



Elle l'a emmenée à la clinique vétérinaire. Le passage au lecteur de puce n'a rien donné ; elle n'était pas identifiée. Pourtant, au vu de son comportement, il était clair qu'elle n'était pas errante depuis longtemps et qu'elle connaissait la vie de famille.

« Elle était complètement anéantie. On voyait bien que sa famille lui manquait énormément », dit Suzette Hall.

Elle a partagé des photos de la chienne sur les réseaux sociaux en espérant que quelqu'un la reconnaisse, mais n'a eu aucun retour pendant des jours.

Jusqu'à ce que Kristina Ross tombe sur un avis de recherche dans son quartier, comprenant la photo d'une chienne ressemblant à celle qu'elle venait de secourir. Elle a appelé le numéro et a eu la confirmation qu'il s'agissait du même animal. Appelée Lionela, la chienne s'était égarée non loin de l'endroit où elle avait été découverte.



« Elle était tellement heureuse d'être de retour »

Sa famille s'est rendue à la clinique vétérinaire pour les retrouvailles. Après quelques hésitations, Lionela a reconnu ses humains et a commencé à remuer la queue.

La chienne est ainsi rentrée à la maison, où sa personnalité enjouée a refait surface comme par magie. C'est ce que l'on peut voir dans la vidéo ci-dessous :

« Elle était tellement heureuse d'être de retour là où est sa place », conclut Suzette Hall.