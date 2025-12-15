A l’approche des fêtes, des familles se mobilisent massivement lors d’un weekend d’adoption et offrent un nouveau départ à près de 1 000 animaux

Un formidable élan de solidarité a récemment réuni refuges et familles autour d’un même objectif : offrir un avenir meilleur à des animaux dans l’attente d’un foyer aimant. Malgré un contexte peu favorable, cette mobilisation exceptionnelle a permis à 943 compagnons à fourrure de tourner une page difficile et de se projeter vers une vie pleine de promesses.

C’est une nouvelle vie qui commence pour près de 1000 chiens et de chats ayant bénéficié d’un évènement d’adoption à grande échelle, organisé simultanément sur une dizaine de refuges américains pendant le weekend, rapportait CoastTV le dimanche 14 décembre.

Le “Mega Adoption Event” s’est tenu samedi et dimanche dans l’ensemble des refuges de la Brandywine Valley SPCA et de structures d’accueil partenaires dans la région, couvrant les Etats du Delaware, de la Pennsylvanie et du New Jersey, ainsi que la capitale Washington DC.

“2 journées formidables pour les animaux dans le besoin”

L’initiative, lancée en partenariat avec l’ONG Petco Love, a rassemblé des centaines de familles qui ont répondu présent malgré des conditions météorologiques défavorables. Cette mobilisation massive a permis à 525 chiens, 415 chats et 3 autres animaux de rejoindre leurs foyers pour la vie.



Brandywine Valley SPCA / Facebook

Adam Lamb, président-directeur général de la Brandywine Valley SPCA, s’est félicité de la réussite de cet évènement de grande ampleur. Il a salué l’engagement du public et son impact sur les animaux adoptés. “Ces 2 journées ont été formidables pour les animaux dans le besoin, a-t-il ainsi déclaré. Les familles n’ont pas laissé la météo les empêcher de venir offrir une seconde chance à ces merveilleux compagnons.“

Un doyen et des rescapés de la maltraitance parmi les heureux élus

Parmi les 943 chanceux qui ont pu découvrir leur nouvelle maison à quelques jours de Noël figuraient Hunter, le plus ancien pensionnaire de son refuge, ainsi que Felix et Otis, récemment sauvés de situations de maltraitance.



Brandywine Valley SPCA / Facebook

Outre les 7 établissements relevant de la Brandywine Valley SPCA, le Mega Adoption Event a mobilisé 6 refuges partenaires : la Humane Society of Harrisburg Area, l’Animal Adoption Center (à Lindenwold dans le New Jersey), Humane Animal Partners Delaware, l’Animal Rescue League du comté de Berks, le Homeward Bound Pet Adoption Center et la Faithful Friends Animal Society.